Як позбутися скрипу підлоги: універсальний метод, що працює для всіх

Скрип підлоги – проблема, з якою стикаються багато власників будинків та квартир. Цей неприємний звук може з'являтися як у нових, так і в старих будинках і часто свідчить про рухливість дощок або неправильне кріплення підлоги.

Як ефективно боротися зі скрипом підлоги – розкаже 24 Канал з посиланням на This Old House. Дивіться також Яка звичка допоможе зменшити рахунок за електрику на 100 доларів Чому скрипить підлога? Одна з найпоширеніших проблем у будинках із дерев'яними чи плаваючими підлогами – звук "скрипу", що з'являється при ходьбі. Основні причини: тертя між дошками або між дошкою та підставою (підлоговою дошкою, лагами) в результаті ослаблення кріплень або природного зменшення вологості деревини;

(підлоговою дошкою, лагами) в результаті ослаблення кріплень або природного зменшення вологості деревини; нерівна чи неправильно встановлена підлога: наприклад, плаваюча за методикою підлога лежить нещільно на підставі;

наприклад, плаваюча за методикою підлога лежить нещільно на підставі; сезонні зміни вологості повітря: деревина "дихає", розширюється або стискається, і там, де утворюються щілини чи люфти – виникає рух, який породжує скрип;

деревина "дихає", розширюється або стискається, і там, де утворюються щілини чи люфти – виникає рух, який породжує скрип; ослаблені кріплення (цвяхи, шурупи), неправильна фіксація підлоги до основи – при навантаженні дошка зсувається, труться частини, і з'являється звук.

Як позбутися скрипу підлоги / Фото Unsplash Що можна зробити? The Spruce радить зробити прості кроки: Виявити місце скрипу. Пройдіться по кімнаті, особливо в тих місцях, де чути звук. Позначте приблизно, від стіни до стіни, де скрип – це допоможе при наступних діях. Насипте тальк, порошок графіту або інший сухий мастильний засіб у щілину між дошками – це зменшить тертя. Використайте спрей‑мастило спеціально для дерев'яних підлог – перевірте на непомітній ділянці, чи не залишає воно плям. Навіщо натирати вікна засобом для миття посуду? Раніше ми писали про незвичний лайфхак з натирання вікон засобом для миття посуду. Він створює плівку, яка зменшує прилипання бруду та пилу. Це важливо, адже чисті вікна пропускають до 30% більше світла, зменшуючи потребу в електриці.