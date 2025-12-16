Названы 4 "умные" приборы для дома, которые будут популярны в 2026 году
- В 2026 году эксперты назвали 4 наиболее популярные "умные" приборы.
- В следующем году в выборе "умной техники" люди будут делать акцент на устройствах, которые будут улучшать самочувствие и экономить время и ресурсы.
Сейчас почти все устройства в доме могут быть "умными" – от духовок, которыми управляют со смартфона, до термостатов, поддерживающих одинаковую температуру во всех комнатах. В 2026 году важно, чтобы устройства делали повседневную жизнь не только проще, но и улучшали самочувствие людей.
Эксперты рассказали о смарт-устройствах, которые будут популярными в следующем году, передает 24 Канал со ссылкой The Spruce.
Какие основные тренды "умной техники" в 2026 году?
Умное освещение
Освещение влияет на настроение даже бессознательно. Теплый свет и мягкие белые лампы успокаивают и создают уют, в отличие от ярких ламп. В 2026 году ожидается рост популярности умных ламп и систем циркадного освещения, которые подстраиваются под естественный ритм дня.
Кухонная техника, экономящая время
Умные кухонные устройства помогают уменьшить стресс и освободить время. Ожидается рост популярности духовок с дистанционным управлением, посудомоек, работающих в оптимальное время для экономии энергии, и кранов, отмеряющих точное количество воды.
Умные мониторы качества воздуха
Воздух в доме может быть не менее загрязненным, чем на улице. Умные мониторы качества воздуха отслеживают уровень CO2, влажность, летучие органические соединения и аллергены, а при необходимости автоматически запускают очистители или вентиляцию.
Умные приборы помогают следить за качеством воздуха дома / Фото из открытых источников
Умные холодильники для контроля запасов
Умные холодильники позволяют отслеживать, что есть внутри, сроки годности продуктов и что нужно использовать в ближайшее время. Это экономит время и деньги, помогая планировать покупки и избегать нехватки необходимых продуктов.
Современные холодильники помогают контролировать запасы пищи / Фото из открытых источников
Как пишет How to Geek, улучшить работу роутера поможет умная розетка.
Иногда роутер или модем нужно перезагружать, и делать это вручную может быть неудобно. Простое решение – умная розетка, которая позволяет отключать и снова подавать питание дистанционно.
Как выбрать умную розетку:
- Не любая розетка подойдет. Wi-Fi модели перестанут работать, если интернет отсутствует. Лучше выбирать розетки с Zigbee, Thread, Z-Wave или Bluetooth.
- Для Home Assistant и Apple Home пользователей существуют совместимые розетки, которые можно интегрировать в систему и автоматизировать перезагрузку.
Какие простые и "умные" гаджеты выбрать для дома?
Современные гаджеты могут быть простыми и полезными, облегчая повседневную жизнь. Вот 5 практичных устройств для дома:
- Видеозвонок Ring – видит и слышит гостей у двери через смартфон, даже если вас нет дома.
- AirTag – маленький трекер для отслеживания ключей, сумки, велосипеда или багажа.
- Amazon Echo Dot (Alexa) – голосовой помощник для музыки, напоминаний, управления устройствами и звонков.
- Google Nest Thermostat – умный термостат, что подстраивается под ваш режим и экономит электроэнергию.
- Робот-пылесос Eufy X8 Pro – самостоятельно убирает, объезжает препятствия и не падает с лестницы.