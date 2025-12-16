Эксперты рассказали о смарт-устройствах, которые будут популярными в следующем году, передает 24 Канал со ссылкой The Spruce.

Смотрите также Выключите эти 12 приборов из розетки: они увеличивают счет за свет, даже когда не работают

Какие основные тренды "умной техники" в 2026 году?

Умное освещение

Освещение влияет на настроение даже бессознательно. Теплый свет и мягкие белые лампы успокаивают и создают уют, в отличие от ярких ламп. В 2026 году ожидается рост популярности умных ламп и систем циркадного освещения, которые подстраиваются под естественный ритм дня.

Кухонная техника, экономящая время

Умные кухонные устройства помогают уменьшить стресс и освободить время. Ожидается рост популярности духовок с дистанционным управлением, посудомоек, работающих в оптимальное время для экономии энергии, и кранов, отмеряющих точное количество воды.

Умные мониторы качества воздуха

Воздух в доме может быть не менее загрязненным, чем на улице. Умные мониторы качества воздуха отслеживают уровень CO2, влажность, летучие органические соединения и аллергены, а при необходимости автоматически запускают очистители или вентиляцию.

Умные приборы помогают следить за качеством воздуха дома / Фото из открытых источников

Умные холодильники для контроля запасов

Умные холодильники позволяют отслеживать, что есть внутри, сроки годности продуктов и что нужно использовать в ближайшее время. Это экономит время и деньги, помогая планировать покупки и избегать нехватки необходимых продуктов.

Современные холодильники помогают контролировать запасы пищи / Фото из открытых источников

Как пишет How to Geek, улучшить работу роутера поможет умная розетка.

Иногда роутер или модем нужно перезагружать, и делать это вручную может быть неудобно. Простое решение – умная розетка, которая позволяет отключать и снова подавать питание дистанционно.

Как выбрать умную розетку:

Не любая розетка подойдет. Wi-Fi модели перестанут работать, если интернет отсутствует. Лучше выбирать розетки с Zigbee, Thread, Z-Wave или Bluetooth.

Для Home Assistant и Apple Home пользователей существуют совместимые розетки, которые можно интегрировать в систему и автоматизировать перезагрузку.

Какие простые и "умные" гаджеты выбрать для дома?

Современные гаджеты могут быть простыми и полезными, облегчая повседневную жизнь. Вот 5 практичных устройств для дома: