Соль Чистого четверга: когда готовят и зачем она нужна

Четверговая соль – это особая соль. По традиции ее делают в Чистый четверг перед Пасхой.

В народных верованиях ей приписывают защитные и даже лечебные свойства, поэтому ее используют как оберег в доме, подобно освященным пасхальным атрибутам. Об этом пишет УНИАН.

Как приготовить четверговую соль?

Готовят такую соль очень просто: обычную каменную соль иногда смешивают с мукой и сухими травами (например, мятой, полынью, календулой или шалфеем). Затем смесь нагревают на сковородке или в духовке на медленном огне, постоянно помешивая.

Нагревать надо до тех пор, пока соль не приобретет темный, почти черный цвет. По традиции, этот процесс сопровождают молитвой или добрыми намерениями.

Соль должна приобрести черный цвет / Фото Pinterest

Занимаются приготовлением особой соли обычно в ночь перед Чистым четвергом или утром в сам четверг, главное – успеть до вечера, когда начинается подготовка к Пасхе.

После приготовления соль хранят отдельно, часто кладут в маленькие мешочки и освящают вместе с пасхальной корзиной.

В народе считается, что такая соль может защищать дом от негатива, "дурного глаза" и болезней.

Ее иногда добавляют в пищу, носят с собой как талисман или используют в бытовых обрядах. Например, есть обычай рассыпать ее в углах дома для очищения пространства, а потом аккуратно собрать и вынести подальше от дома – выбрасывать в мусор ее не советуют.

Итак, соль Четверга – это сочетание древних народных традиций и символического представления о защите, чистоту и обновление перед Пасхой.

Какие еще пасхальные традиции имеют украинцы?

Перед Пасхой продолжается Страстная неделя, и каждый ее день имеет свои традиции. Наиболее значимыми считаются Чистый четверг и Страстная пятница. Об этом пишет ТСН.

В разных регионах Украины сохранились древние обычаи: дети посещают крестных и родственников, извещая о приближении праздника, за что их угощают сладостями. Где-то были обряды очищения огнем или водой, а также выпекание куличей как символа обновления и достатка.

Чистый четверг считается днем духовного и бытового очищения. В этот день традиционно убирают дом, стирают вещи и моются. Также именно тогда часто пекут куличи, и по традиции хозяйка делает это в покое и без посторонних людей.

Страстная пятница – день скорби. В это время не принято веселиться, а в храмах вспоминают страдания Христа и выносят плащаницу.

Празднование начинается с ночного или утреннего богослужения. После него освящают пасхальные корзины. Это символ завершения поста и начала праздничных трапез. Дома семья приветствует друг друга словами "Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!". Затем начинается праздничная трапеза: сначала пробуют освященные яйца или кулич, после чего переходят к другим блюдам.

В некоторых регионах популярны игры с крашенками – их "бьют" друг о друга, проверяя прочность скорлупы. Также существовали обычаи делить освященную еду между всеми членами семьи, даже вспоминая умерших родственников.

Особое значение имеет пасха – ее считают главным символом праздничного стола. Остатки освященной пищи традиционно не выбрасывали: их старались употребить полностью или хранили и утилизировали уважительно.

На второй день Пасхи во многих регионах есть традиция обливания водой. Она символизирует очищение, радость и весеннее обновление.

В пасхальные дни не принято заниматься домашней работой -это время посвящают празднику, семье и отдыху. Важно избегать ссор, обид и негативных эмоций.

Также в пасхальный период принято навещать родственников и поминать умерших. Считается, что эти дни имеют особую духовную силу, поэтому молитвы за души близких имеют большое значение. В то же время не рекомендуется заниматься гаданием или нецерковными обрядами.

