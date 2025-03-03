Стеллаж из ПВХ своими руками: стильное и бюджетное решение для вашего интерьера

Уникальные стеллажи сейчас в моде, однако их стоимость часто довольно высока. Если вы давно мечтаете о таком дополнении к своему дому, но ваш бюджет не позволяет приобрести дорогую мебель, создать стильный и функциональный стеллаж можно из труб ПВХ.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, использование поливинилхлоридных труб вместо стальных каркасов позволит существенно сэкономить, одновременно создав эффектный промышленный стиль в вашем доме. Как сделать такой стеллаж, рассказываем далее.

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Почему трубы из ПВХ

Сталь является более прочной и долговечной, но в то же время гораздо дороже. По сравнению с металлическими аналогами, ПВХ-трубы примерно на 20% дешевле, что делает их отличным выбором для бюджетного интерьера.

Кроме того, правильное укрепление конструкции вспомогательными креплениями и фиксация к стене обеспечат достаточную надежность для хранения различных вещей.

Такая конструкция является отличной альтернативой традиционным встроенным шкафам, которые могут стоить немало. Вместо этого вы можете создать бюджетный стеллаж своими руками, настроив его в соответствии с собственными потребностями.

Как сделать стеллаж из ПВХ-труб: смотрите видео

Как создать стеллаж из ПВХ своими руками

Первым шагом подготовьте трубы. Отрежьте их по необходимым размерам, учитывая, что соединение может забрать около сантиметра длины.

Далее, используя специальные крепления, соберите из труб каркас стеллажа, закрепляя все детали с помощью специального клея для ПВХ.

Отшлифуйте поверхность труб наждачной бумагой, после чего покрасьте их в желаемый цвет. Лучше всего это делать краской в баллонах, закрепляя результат прозрачной эмалью.

Следующим шагом отметьте места крепления стеллажа к стене и используйте торцевые заглушки для фиксации конструкции. Просверлите отверстия в заглушках и прикрутите их к стене саморезами.

Когда каркас будет установлен, положите деревянные полки на конструкцию и закрепите их. Для дополнительной устойчивости можно использовать кронштейны.

Кстати, если вы арендуете жилье или не хотите крепить стеллаж к стене, можно создать отдельно стоящую конструкцию, которая легко перемещается. Используя тот же принцип, вы можете сделать компактные книжные полки, стеллаж для кухни, органайзеры для ванной комнаты, вешалку для полотенец.

В то же время остатки труб ПВХ можно превратить в органайзеры для шкафов, удобные отсеки для кухонных приборов или даже декоративные панно.