Почему из квартир почти исчезли стенки для телевизора

Когда-то большие мебельные стенки для телевизора были главным элементом гостиной. В них хранили также кабельные приставки, DVD-диски, кассеты, видеоигры, книги и разные мелочи. Но сегодня такая мебель почти исчезла из домов.

Главная причина – изменение техники и способа просмотра контента. Об этом пишет House Digest.

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Куда делись мебельные стенки для телевизора?

Раньше люди пользовались большими телевизорами, DVD-проигрывателями и коллекциями дисков, поэтому требовали много места для хранения.

С появлением плоских телевизоров, стриминговых сервисов и Smart TV необходимость в большой мебели исчезла. Теперь большинство людей даже не подключает к телевизору дополнительные устройства. Из-за этого многие начали крепить телевизоры на стену, чтобы сэкономить пространство и сделать интерьер более минималистичным.

Популярность такого решения постоянно растет.

Впрочем, современные развлекательные тумбы полностью не исчезли. Они стали более компактными и стильными. Такую мебель часто используют для игровых консолей, саундбаров или для того, чтобы спрятать провода. Особенно это актуально для арендаторов, которые не хотят сверлить стены.

Современные модели также могут иметь дополнительные функции, в частности поддержку Wi-Fi или управления со смартфона. Некоторые компании даже изготавливают такую мебель на заказ под конкретный интерьер.

Развлекательные тумбы изготавливают под определенный интерьер / Фото Pinterest

Где ни в коем случае нельзя вешать телевизор?

Телевизор сегодня является важной частью интерьера, но неудачное место может испортить и комфорт просмотра, и даже саму технику.

Эксперты советуют избегать нескольких популярных ошибок. В частности, не стоит ставить телевизор напротив окна, ведь солнце создает блики на экране.

Также плохим местом является дверной проход – люди постоянно будут перекрывать экран, а шум будет мешать смотреть.

Еще одна ошибка – вешать телевизор слишком высоко, например под потолком или над камином. Из-за этого быстро устает шея, а тепло от камина может повредить технику.

Не советуют ставить телевизор и на кухне, в ванной или возле бассейна, потому что влага, жир и перепады температур вредят электронике.

Также дизайнеры рекомендуют не размещать телевизор в углу комнаты или рядом с большим количеством декора, чтобы не перегружать пространство.

Оптимальный вариант – когда центр экрана размещен примерно на уровне глаз человека, который сидит.