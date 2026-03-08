Дизайнеры предостерегают: этим 4 цветам не место на стенах вашей кухни в 2026 году

Стены кухни формируют настроение и характер всего пространства, дополняя или подчеркивая стиль мебели. Правильный цвет стен делает кухню уютной, гармоничной и современной, тогда как неудачный оттенок может старить интерьер.

Кухонные шкафы всегда привлекают внимание, но стены играют не меньшую роль в создании стиля. Дизайнеры советуют избегать четырех цветов, которые уже теряют актуальность. Об этом пишет The Spruce.

В какие цвета не стоит красить стены на кухне?

Холодный серый

Когда-то нейтральный и "безопасный", сегодня кажется плоским и стерильным, особенно в темных кухнях. Альтернатива: более теплые серые оттенки с бежевым или кофейным подтоном.

Откажитесь от холодного серого оттенка для кухонных стен / Фото Pinterest

Яркий белый цвет

Белые кухни 2000-х сейчас воспринимаются как слишком холодные и "пластиковые". Альтернатива: теплые белые оттенки, гармонирующие с натуральными материалами, как мрамор или кварцит.

Классические нейтральные

Теплые "желтоватые" нейтральные уступают место земляным оттенкам: песок, глина, камень, мох. Они легко сочетаются с деревянными шкафами, плиткой и металлическими деталями. П

Черный и темно-синий

Черный показывает пыль, отпечатки пальцев и делает кухню "тесной".

Темно-синий раньше был популярен, но теперь в моде оттенки зеленого и серо-зеленого, вдохновленные природой.

Альтернатива: оливковый, шалфейный, серо-зеленый.

В 2026 году черные стены теряют актуальность / Фото Pinterest

Не все популярные оттенки подходят для кухни, даже если они трендовые. The Southern Living называет цвета, от которых лучше отказаться.

Неоновые оттенки слишком яркие и сложные для сочетания, быстро выходят из моды.

Темные оттенки могут делать кухню маленькой и мрачной, выделяют царапины и недостатки поверхности.

Ярко-красный и оранжевый слишком интенсивные, отвлекают внимание. Красный может повышать аппетит в неподходящее время.

Холодные/ледяно-голубые тона делают кухню менее теплой и приятной.

Насыщенные желтые могут утомлять.

Дизайнеры советуют выбирать цвета, которые создают уют, гармонируют с пространством и долго остаются актуальными.

Какой элемент дизайна кухни снова на пике популярности?

Кухня – не только место для приготовления, но и пространство для семейных встреч и гостей. Продуманный дизайн, включая занавесками, может полностью изменить атмосферу комнаты.

Полупрозрачные ткани защищают от посторонних взглядов, не блокируя свет. Занавески мягко рассеивают солнечный свет, защищают мебель и текстиль от выгорания. Плотные ткани сохраняют тепло зимой, уменьшают перегрев летом и частично поглощают шум.