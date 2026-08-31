Стиральная машина может сломаться из-за этой мелочи: простой способ избежать дорогостоящего ремонта

Стиральная машина требует не только правильного использования, но и регулярного ухода. Одна из самых распространенных проблем – вода, которая после завершения цикла остается внутри барабана. Это может свидетельствовать о засорении сливного шланга, его перегибе, загрязнении фильтра насоса или неисправности самой техники.

Как пишет Марта Стюарт, перед любыми работами со стиральной машиной ее необходимо отключить от электросети. Сначала нужно найти сливной шланг и фильтр насоса. Их расположение зависит от конкретной модели, поэтому при необходимости стоит воспользоваться инструкцией производителя.

Для слива воды понадобятся неглубокая емкость и несколько полотенец. После открытия аварийного сливного шланга или фильтра вода постепенно стечет в подготовленную емкость. Если отдельного аварийного шланга в машине нет, фильтр следует откручивать медленно, контролируя поток воды, чтобы не залить пол.

Когда барабан опустеет, фильтр нужно полностью снять и тщательно очистить. В нем часто скапливаются монеты, ворс, нитки и другой мелкий мусор, который может препятствовать нормальному сливу воды. После очистки фильтр промывают, устанавливают на место, подключают шланг и закрывают защитную панель.



Стиральная машина может сломаться из-за этой мелочи / Фото Unsplash

Как этого избежать?

Чтобы стиральная машина дольше оставалась исправной, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

перед стиркой проверять карманы одежды;

следить, чтобы сливной шланг не перегибался;

не превышать рекомендуемое количество моющего средства;

очищать фильтр примерно каждые четыре–шесть недель;

после завершения стирки оставлять дверцу открытой, чтобы барабан и уплотнитель могли просохнуть.

Последний совет особенно важен для борьбы с неприятным запахом и появлением плесени: влага, остающаяся внутри закрытой машины, создает благоприятные условия для развития плесени.

Впрочем, если после очистки фильтра и проверки сливного шланга вода все равно не откачивается, проблема может быть более серьезной. Причиной может стать неисправность сливного насоса, электрической части стиральной машины или даже проблемы с домашней канализацией.

В таком случае лучше не разбирать технику самостоятельно, а обратиться к квалифицированному мастеру. Это поможет избежать дополнительных повреждений и дорогостоящего ремонта.