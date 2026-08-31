Как пишет Марта Стюарт, перед любыми работами со стиральной машиной ее необходимо отключить от электросети. Сначала нужно найти сливной шланг и фильтр насоса. Их расположение зависит от конкретной модели, поэтому при необходимости стоит воспользоваться инструкцией производителя.

Для слива воды понадобятся неглубокая емкость и несколько полотенец. После открытия аварийного сливного шланга или фильтра вода постепенно стечет в подготовленную емкость. Если отдельного аварийного шланга в машине нет, фильтр следует откручивать медленно, контролируя поток воды, чтобы не залить пол.

Когда барабан опустеет, фильтр нужно полностью снять и тщательно очистить. В нем часто скапливаются монеты, ворс, нитки и другой мелкий мусор, который может препятствовать нормальному сливу воды. После очистки фильтр промывают, устанавливают на место, подключают шланг и закрывают защитную панель.



Стиральная машина может сломаться из-за этой мелочи / Фото Unsplash

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Как этого избежать?

Чтобы стиральная машина дольше оставалась исправной, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

перед стиркой проверять карманы одежды;

следить, чтобы сливной шланг не перегибался;

не превышать рекомендуемое количество моющего средства;

очищать фильтр примерно каждые четыре–шесть недель;

после завершения стирки оставлять дверцу открытой, чтобы барабан и уплотнитель могли просохнуть.

Последний совет особенно важен для борьбы с неприятным запахом и появлением плесени: влага, остающаяся внутри закрытой машины, создает благоприятные условия для развития плесени.

Впрочем, если после очистки фильтра и проверки сливного шланга вода все равно не откачивается, проблема может быть более серьезной. Причиной может стать неисправность сливного насоса, электрической части стиральной машины или даже проблемы с домашней канализацией.

В таком случае лучше не разбирать технику самостоятельно, а обратиться к квалифицированному мастеру. Это поможет избежать дополнительных повреждений и дорогостоящего ремонта.