Як пише Martha Stewart, перед будь-якими роботами з пральною машиною її необхідно відключити від електромережі. Спочатку потрібно знайти зливний шланг і фільтр насоса. Їхнє розташування залежить від конкретної моделі, тому за потреби варто скористатися інструкцією виробника.

Для зливу води знадобляться неглибока ємність і кілька рушників. Після відкриття аварійного зливного шланга або фільтра вода поступово витече в підготовлену ємність. Якщо окремого аварійного шланга в машині немає, фільтр слід відкручувати повільно, контролюючи потік води, щоб не залити підлогу.

Коли барабан спорожніє, фільтр потрібно повністю зняти й ретельно очистити. У ньому часто накопичуються монети, ворс, нитки та інше дрібне сміття, яке може перешкоджати нормальному зливу води. Після очищення фільтр промивають, встановлюють на місце, підключають шланг і закривають захисну панель.



Пралка може зламатися через цю дрібницю / Фото Unsplash

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Як запобігти цьому?

Щоб пральна машина довше залишалася справною, фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

перед пранням перевіряти кишені одягу;

стежити, щоб зливний шланг не перегинався;

не перевищувати рекомендовану кількість прального засобу;

очищати фільтр приблизно кожні чотири-шість тижнів;

після завершення прання залишати дверцята відчиненими, щоб барабан і ущільнювач могли просохнути.

Остання порада особливо важлива для боротьби з неприємним запахом і появою цвілі: волога, яка залишається всередині закритої машини, створює сприятливі умови для розвитку плісняви.

Втім, якщо після очищення фільтра та перевірки зливного шланга вода все одно не відкачується, проблема може бути серйознішою. Причиною здатна стати несправність зливного насоса, електричної частини пральної машини або навіть проблеми з домашньою каналізацією.

У такому випадку краще не розбирати техніку самостійно, а звернутися до кваліфікованого майстра. Це допоможе уникнути додаткових пошкоджень і дорогого ремонту.