Стол, который у всех был в 60-х, возвращается в кухонный интерьер

1960-е годы были важным периодом в американской культуре. И сегодня этот период до сих пор вдохновляет дизайн. В современных интерьерах часто заметны отсылки к 60-м: яркие цвета, округлые формы и функциональные вещи.

Один из таких примеров – стол Formica, который был очень популярным на кухнях того времени. Об этом пишет House Digest.

Смотрите также Терть не нужно: как очистить кухню от жира за 5 минут

Почему стол Formica возвращается в моду?

Столы Formica отличались гладкой поверхностью, хромированными ножками, блестящей столешницей разных цветов. Они были очень практичными, долговечными и простыми в уходе.

Такие столы также часто использовали в американских кафе и закусочных. Сегодня их можно найти в секонд-хендах или на онлайн-платформах.

Стол Formica снова в тренде / Фото Pinterest

Название Formica часто воспринимается как бренд, но на самом деле это тип ламинированного материала – Formica laminate. Он прочный, легко моется, устойчив к царапинам и теплый, поэтому использовался не только для столов, но и для кухонных поверхностей, пола и стен.

Именно из-за практичности и сейчас, и раньше этот материал остается актуальным.

Кроме того, такие столы имеют яркий ретро-выгляд, который хорошо вписывается в современный тренд на винтажный дизайн.

Стол Formica лучше всего смотрится в интерьерах в стиле ретро или mid-century modern. Стоит сочетать его с геометрическими формами (например, плиткой в черно-белую клетку), округлыми аксессуарами, современным или футуристическим освещением, теплыми или насыщенными цветами.

Стол Formica – это не просто винтажная вещь, а практичный и стильный элемент, который снова возвращается в современные кухни.

5 трендов ремонта кухни в 2026 году

Дизайнеры говорят, что кухня становится не просто функциональной, а более уютной, современной и "живой". Об этом пишет Elle Decor.

Главные тренды:

Легкое обновление вместо полного ремонта – не все меняют, а улучшают существующее: красят шкафы, обновляют освещение, фурнитуру и делают больше скрытого хранения.

– не все меняют, а улучшают существующее: красят шкафы, обновляют освещение, фурнитуру и делают больше скрытого хранения. Обновление техники – современные, стильные приборы или встроенные модели, которые становятся частью мебели.

– современные, стильные приборы или встроенные модели, которые становятся частью мебели. Качественные материалы – долговечные и натуральные: дерево, кварцит, латунь.

– долговечные и натуральные: дерево, кварцит, латунь. Больше естественного света – добавляют или увеличивают окна, чтобы кухня была светлее и просторнее.

– добавляют или увеличивают окна, чтобы кухня была светлее и просторнее. Больше характера – цвета, необычные формы, яркие детали, чтобы кухня была индивидуальной, а не "как у всех".

Основная идея заключается в том, что кухня должна быть удобной, светлой и отражать стиль хозяина, а не просто следовать моде.

Какие цвета выбрать кухонных шкафов в 2026 году?