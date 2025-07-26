Стекло или дерево: какой стол лучше выбрать для веранды

Стол для веранды – не просто функциональная вещь. Это место для утреннего кофе, семейных обедов и разговоров до захода солнца.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, именно поэтому важно, чтобы столешница была одновременно удобной, долговечной и эстетически привлекательной. Чаще всего выбор сводится к двум материалам – стекла или дерева. Что лучше выбрать, рассказываем далее.

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Стеклянные столы для веранды

Стекло – это визуальная легкость и современность. Оно прекрасно подходит к минималистическому дизайну, добавляет пространству света и визуально расширяет его.

Кроме того, закаленное стекло, которое используют в уличной мебели, устойчиво к погодным условиям, не впитывает влагу и не поддается воздействию ультрафиолета. Оно легко моется, не впитывает пятна и не требует сложного ухода.

Однако у стекла есть свои минусы. Оно остается хрупким – сильный удар может привести к трещине или разбитию, что является опасным, особенно если у вас дети или домашние животные.

Также стекло нуждается в регулярной протирке: пыль, отпечатки пальцев и пятна быстро становятся заметными. А еще – блики. В солнечную погоду стекло может ослеплять.

Деревянные столы для веранды

Дерево – это классика для зон отдыха на свежем воздухе. Оно гармонично вписывается в зеленое пространство, добавляет уюта и теплоты даже холодному каменному двору.

Каждый материал имеет свои особенности / Фото Freepik

Кроме того, деревянные столы доступны в разных стилях и породах: от тика и кедра до дуба, сосны или акации. А правильно обработанная древесина может служить десятилетиями, особенно тик или кедр, которые устойчивы к влаге и насекомым.

Однако за деревом нужно ухаживать. Регулярное покрытие защитным средством, избежание чрезмерной влаги, укрытие на зиму - все это необходимо, чтобы избежать деформаций, трещин и потери цвета. Деревянные столы – это также более дорогой вариант, особенно если речь идет о качественной породе.

Что выбрать: дерево или стекло

В общем правильный выбор зависит от ваших приоритетов – внешнего вида, практичности, бюджета и готовности ухаживать за мебелью.

Если вам нужен современный вид, легкая уборка и визуальная легкость, выбирайте стекло. Оно подойдет для открытых, светлых пространств с защитой от сильных ударов и солнца.

В то же время дерево лучше покупать, если вам важна эстетика, натуральность и долговечность, и вы готовы инвестировать в уход. Это идеальный выбор для тех, кто хочет теплый, естественный вид террасы или балкона.

К слову, обустраивая веранду важно учитывать то, что есть 5 материалов, которым не место на крыльце.