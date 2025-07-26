Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, саме тому важливо, щоб стільниця була водночас зручною, довговічною та естетично привабливою. Найчастіше вибір зводиться до двох матеріалів – скла або дерева. Що краще обрати, розповідаємо далі.

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Скляні столи для веранди

Скло – це візуальна легкість і сучасність. Воно чудово пасує до мінімалістичного дизайну, додає простору світла та візуально розширює його.

Крім того, загартоване скло, яке використовують у вуличних меблях, стійке до погодних умов, не вбирає вологу й не піддається впливу ультрафіолету. Воно легко миється, не вбирає плями й не вимагає складного догляду.

Проте у скла є свої мінуси. Воно залишається крихким – сильний удар може призвести до тріщини або розбиття, що є небезпечним, особливо якщо у вас діти чи домашні тварини.

Також скло потребує регулярного протирання: пил, відбитки пальців і плями швидко стають помітними. А ще – відблиски. У сонячну погоду скло може засліплювати.

Дерев’яні столи для веранди

Дерево – це класика для зон відпочинку на свіжому повітрі. Воно гармонійно вписується в зелений простір, додає затишку й теплоти навіть холодному кам’яному двору.

Кожен матеріал має свої особливості / Фото Freepik

Крім того, дерев’яні столи доступні в різних стилях і породах: від тику та кедра до дуба, сосни чи акації. А правильно оброблена деревина може слугувати десятиліттями, особливо тик або кедр, які стійкі до вологи та комах.

Однак за деревом потрібно доглядати. Регулярне покриття захисним засобом, уникнення надмірної вологи, укриття на зиму — усе це необхідно, щоб уникнути деформацій, тріщин і втрати кольору. Дерев’яні столи – це також дорожчий варіант, особливо якщо йдеться про якісну породу.

Що обрати: дерево чи скло

Загалом правильний вибір залежить від ваших пріоритетів – зовнішнього вигляду, практичності, бюджету та готовності доглядати за меблями.

Якщо вам потрібен сучасний вигляд, легке прибирання і візуальна легкість, обирайте скло. Воно підійде для відкритих, світлих просторів із захистом від сильних ударів і сонця.

Водночас дерево краще купувати, якщо вам важлива естетика, натуральність і довговічність, і ви готові інвестувати в догляд. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче теплий, природний вигляд тераси чи балкона.

До слова, облаштовуючи веранду важливо враховувати те, що є 5 матеріалів, яким не місце на ґанку.