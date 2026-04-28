Ностальгия снова в моде: какой забытый тренд 70-х возвращается на кухне в 2026 году
- В 2026 году в дизайне кухонь возвращаются плиточные столешницы., что придают простору характеру и глубине.
- Популярной становится концепция total tile look, которая создает ощущение целостности и визуальной гармонии, а также поворачиваются занавески для дополнительного уюта.
Минимализм и стерильные поверхности, годами доминировавшие в интерьерах, постепенно сдают позиции. В 2026 году дизайн кухонь двигается в сторону индивидуальности, текстурности и теплых, "живых" материалов. Одним из самых заметных трендов стало возвращение плиточных столешниц – решение, популярное еще в 70-х, но сегодня переосмысленное в современном ключе.
Эксперты Real Simple отмечают, что современные кухни все чаще отходят от идеально гладких поверхностей в пользу материалов, которые придают простору характеру и глубине.
Смотрите также Как превратить ванну в "люкс": простые дизайнерские решения
Почему плитка снова в тренде?
Современная кухня– это уже не просто место для приготовления пищи, а полноценное жилое пространство. Именно поэтому дизайнеры ищут решение, которые делают интерьер более уютным и менее "искусственным". Плитка имеет несколько преимуществ:
- создает эффект ручной работы,
- благодаря швам и неровностям добавляет тактильности и глубины,
- выглядит более "теплой" по сравнению с камнем или кварцем.
В отличие от идеально ровных поверхностей, плитка "играет" со светом и создает естественную вариативность оттенков, что делает кухню более живой.
Одно из самых смелых решений– использование плитки для полной облицовки кухонного острова. Из функционального элемента он превращается в центральный арт-объект., который задает стиль всему пространству. Такой подход позволяет сделать кухню более внятной даже без сложного декора.
Использование плитки для полной облицовки кухонного острова / Фото Unsplash
В 2026 году популярность набирает концепция total tile look– когда плитка переходит из столешницы на передник и дальше на стены. Это создает:
- ощущение целостности,
- визуальную гармонию,
- эффект дорогостоящего дизайнерского решения.
Какие цвета выбрать?
В тренде– природная палитра:
- оливковый,
- терракотовый,
- песочный,
- глубокий зеленый.
такие оттенки хорошо сочетаются с деревом и придают интерьеру уют. В итоге кухня припоминает атмосферу пригородного дома даже в городской квартире.
Любопытно! Эксперты Southern Living назвали цвета, которых следует избегать, Если вы хотите создать современную и долговечную кухню. Речь идет о белом, серый, медово-дубовой, яркие синие и зеленые цвета.
Какой элемент кухонного дизайна снова возвращается в моду?
Раньше мы писали, что занавески снова становятся актуальными– и особенно уверенно возвращаются именно в кухню. Если раньше их считали устаревшим решением, то сегодня дизайнеры переосмысливают этот элемент, придавая ему современность и функциональность.
Кроме эстетики, занавески выполняют и практические задания: помогают регулировать освещение, обеспечивают приватность и создают ощущение уюта. При этом современный выбор позволяет легко подобрать вариант под любой стиль интерьера.