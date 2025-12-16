Какие бытовые приборы запрещено включать одновременно
- Одновременное подключение мощных приборов, таких как холодильники, микроволновые печи, кофеварки, тостеры, обогреватели и кондиционеры, может перегрузить электросеть.
- Эти приборы требуют отдельных розеток во избежание колебаний напряжения и уменьшения риска повреждений и пожаров.
Хотя одновременное использование нескольких приборов может казаться максимально эффективным, включение мощных устройств параллельно создаёт большую нагрузку на электропроводку.
Каждый прибор потребляет определенное количество ампер. Если суммировать потребление посудомоечной машины, электроплиты и сушилки для одежды, получается уровень, с которым стандартная розетка или удлинитель просто не справляются, передает 24 Канал со ссылкой на Telegrafi.
Какие приборы нельзя включать одновременно?
Чтобы избежать проблем, важно знать, какие приборы являются "энергетическими вампирами". Они требуют отдельной розетки и никогда не должны делить источник питания с другими устройствами:
- Холодильники и морозильникиработают круглосуточно и требуют стабильного напряжения. Подключение других устройств к той же розетке может вызвать колебания напряжения и повредить компрессор.
- Микроволновые печи: кажутся безвредными: кажутся безвредными, но быстро потребляют большое количество энергии.
- Кофеварки и тостеры: небольшие приборы: небольшие приборы, которые во время работы генерируют много тепла и потребляют высокий ток.
- Обогреватели и кондиционеры: настоящие "чемпионы: настоящие "чемпионы" по потреблению энергии. Их никогда не следует подключать через удлинитель вместе с другими устройствами.
Нужно выключать приборы, когда они не используются. Это не только уменьшит риск пожара, но и устранит "фантомное" потребление энергии, снижая ежемесячные счета.
Мощные приборы должны иметь каждый свою розетку / Фото из открытых источников
Между тем издание The Better House and gardens назвало 5 пар приборов, которые не следует включать одновременно:
- Посудомоечная машина и стиральная машина: Они потребляют много электроэнергии и горячей воды. Вместе могут работать хуже и выбить автомат.
- Малые кухонные приборы: Электрочайник, микроволновка, тостер часто сидят на одном круге. Если включить их вместе – возможна перегрузка.
- Обогреватель и другие мощные приборы: Обогреватель нельзя подключать через удлинитель и включать вместе с другой мощной техникой.
- Мощные приборы, которые работают долго: Духовка, посудомойка, кондиционер, кофеварка – лучше не запускать несколько таких приборов одновременно, особенно если они работают часами.
- Фен и другие приборы в ванной: Фен очень мощный. Если добавить электробритву, щетку, освещение и кондиционер – электросеть может не выдержать.
Какие приборы нужно выключать из розетки во время отключений света?
Во время отключения и особенно во время возвращения электроэнергии часто возникают скачки напряжения. Именно в этот момент техника может сгореть, поэтому ее лучше заранее отсоединить от сети. Обязательно выключайте из розетки:
- Телевизоры и компьютеры – они очень чувствительны к перепадам напряжения – может повредиться экран или блок питания.
- Холодильники и кондиционеры – из-за нестабильного напряжения может перегореть компрессор, а ремонт будет дорогим.
- Микроволновки, бойлеры и электрочайники – скачки напряжения могут вызвать перегрев, короткое замыкание или поломку.