Кожен прилад споживає певну кількість ампер. Якщо підсумувати споживання посудомийної машини, електроплити та сушарки для одягу, виходить рівень, з яким стандартна розетка або подовжувач просто не справляються, передає 24 Канал із посиланням на Telegrafi.

Які прилади не можна вмикати одночасно?

Щоб уникнути проблем, важливо знати, які прилади є "енергетичними вампірами". Вони потребують окремої розетки і ніколи не повинні ділити джерело живлення з іншими пристроями:

Холодильники та морозильники : працюють цілодобово й потребують стабільної напруги. Підключення інших пристроїв до тієї ж розетки може спричинити коливання напруги та пошкодити компресор.

: працюють цілодобово й потребують стабільної напруги. Підключення інших пристроїв до тієї ж розетки може спричинити коливання напруги та пошкодити компресор. Мікрохвильові печі : здаються нешкідливими, але швидко споживають велику кількість енергії.

: здаються нешкідливими, але швидко споживають велику кількість енергії. Кавоварки та тостери : невеликі прилади, які під час роботи генерують багато тепла та споживають високий струм.

: невеликі прилади, які під час роботи генерують багато тепла та споживають високий струм. Обігрівачі та кондиціонери: справжні "чемпіони" за споживанням енергії. Їх ніколи не слід підключати через подовжувач разом із іншими пристроями.

Потрібно вимикати прилади, коли вони не використовуються. Це не лише зменшить ризик пожежі, а й усуне "фантомне" споживання енергії, знижуючи щомісячні рахунки.

Потужні прилади повинні мати кожний свою розетку / Фото з відкритих джерел

Тим часом видання The Better House and gardens назвало 5 пар приладів, які не слід вмикати одночасно:

Посудомийна машина і пральна машина: Вони споживають багато електроенергії та гарячої води. Разом можуть працювати гірше й вибити автомат.

Малі кухонні прилади: Електрочайник, мікрохвильовка, тостер часто сидять на одному колі. Якщо ввімкнути їх разом – можливе перевантаження.

Обігрівач та інші потужні прилади: Обігрівач не можна підключати через подовжувач і вмикати разом з іншою потужною технікою.

Потужні прилади, які працюють довго: Духовка, посудомийка, кондиціонер, кавоварка – краще не запускати кілька таких приладів одночасно, особливо якщо вони працюють годинами.

Фен і інші прилади у ванній: Фен дуже потужний. Якщо додати електробритву, щітку, освітлення та кондиціонер – електромережа може не витримати.

Які прилади потрібно вимикати з розетки під час відключень світла?

Під час вимкнення й особливо під час повернення електроенергії часто виникають стрибки напруги. Саме в цей момент техніка може згоріти, тому її краще заздалегідь від'єднати від мережі. Обов'язково вимикайте з розетки: