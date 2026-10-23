Эти плинтусы портят весь интерьер: что дизайнеры советуют устанавливать вместо них

Даже стильный и дорогой ремонт может выглядеть дешевле из-за одной незаметной на первый взгляд детали – пластикового плинтуса. Особенно портят впечатление громоздкие уголки, стыки и заглушки, которые нарушают целостность интерьера.

Эксперты издания Homebuilding рассказали, какие альтернативы выглядят гораздо аккуратнее и современнее.

Чем заменить пластиковые плинтусы в 2026 году?

При оформлении современных интерьеров стоит обращать внимание не только на пол и стены, но и на детали их соединения. Существует как минимум три альтернативы традиционным пластиковым плинтусам, которые помогают создать минималистичный облик помещения.

Микроплинтус

Это тонкий металлический профиль, который закрывает зазор между стеной и полом, но почти не выступает наружу. В отличие от обычных пластиковых моделей, микроплинтус не создает массивной полосы вдоль стен и не привлекает лишнего внимания. Его преимущества – лаконичный вид, минимум заметных соединений и возможность расположить мебель ближе к стене, если это позволяет конструкция профиля.



Микроплинтус не создает массивной полосы вдоль стен / Фото Velum Line

Теневой плинтус

Один из самых эффектных вариантов для современного интерьера – теневой проем. Вместо обычной планки в нижней части стены устанавливают специальный профиль, который создает узкое углубление. Благодаря этому возникает эффект, будто стена парит над полом.

Такой прием особенно хорошо подходит для минималистичных интерьеров. Однако есть важный нюанс: теневой плинтус нужно предусмотреть еще на этапе ремонта. После завершения отделки его монтаж может потребовать переделки нижней части стен.



Теневой плинтус хорошо подходит для минималистичных интерьеров / Фото Velum Line

Скрытый плинтус под цвет стены

Еще одна современная альтернатива – плинтус, который практически сливается со стеной. Для этого используют специальный профиль с декоративной вставкой, которую можно покрасить в тот же цвет, что и стены.

В результате исчезает контрастная полоса вдоль пола, а помещение выглядит визуально более целостным. Особенно уместным такое решение будет в интерьерах, где преобладают спокойные цвета, простые формы и минимум декоративных деталей.

Почему современные плинтусы подходят не для каждого ремонта?

Несмотря на стильный вид, минималистичные плинтусы имеют определенные недостатки. Обычные пластиковые модели способны скрыть небольшие неровности стен и пола. Зато тонкие и скрытые профили требуют гораздо более точного монтажа. Если стена неровная, а напольное покрытие уложено неаккуратно, недостатки могут стать еще более заметными.

Кроме того, при укладке ламината и других плавающих покрытий необходимо оставлять компенсационный зазор у стен. Он нужен для естественного расширения материала из-за колебаний температуры и влажности. Поэтому отказываться от обычного плинтуса стоит только тогда, когда выбранная альтернатива обеспечивает правильное перекрытие этого зазора.