Ці плінтуси псують увесь інтер'єр: що дизайнери радять встановлювати замість них

Експерти видання Homebuilding розповіли, які альтернативи виглядають значно акуратніше та сучасніше.

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Чим замінити пластикові плінтуси у 2026 році?

Під час оформлення сучасних інтер'єрів варто звертати увагу не лише на підлогу та стіни, а й на деталі їхнього з'єднання. Існує щонайменше три альтернативи традиційним пластиковим плінтусам, які допомагають створити мінімалістичний вигляд приміщення.

Мікроплінтус

Це тонкий металевий профіль, який закриває проміжок між стіною та підлогою, але майже не виступає назовні. На відміну від звичайних пластикових моделей, мікроплінтус не створює масивної смуги вздовж стін і не привертає зайвої уваги. Його переваги – лаконічний вигляд, мінімум помітних з'єднань і можливість розташувати меблі ближче до стіни, якщо це дозволяє конструкція профілю.

Мікроплінтус не створює масивної смуги вздовж стін / Фото Velum Line

Тіньовий плінтус

Один із найефектніших варіантів для сучасного інтер'єру – тіньовий прозір. Замість звичайної планки в нижній частині стіни встановлюють спеціальний профіль, який створює вузьке заглиблення. Завдяки цьому виникає ефект, ніби стіна зависає над підлогою.

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Такий прийом особливо добре підходить для мінімалістичних інтер'єрів. Однак є важливий нюанс: тіньовий плінтус потрібно передбачити ще на етапі ремонту. Після завершення оздоблення його монтаж може вимагати перероблення нижньої частини стін.

Тіньовий плінтус добре підходить для мінімалістичних інтер'єрів / Фото Velum Line

Прихований плінтус під колір стіни

Ще одна сучасна альтернатива – плінтус, який практично зливається зі стіною. Для цього використовують спеціальний профіль із декоративною вставкою, яку можна пофарбувати в той самий колір, що й стіни.

У результаті зникає контрастна смуга вздовж підлоги, а приміщення виглядає візуально ціліснішим. Особливо доречним таке рішення буде в інтер'єрах, де переважають спокійні кольори, прості форми та мінімум декоративних деталей.

Чому сучасні плінтуси підходять не для кожного ремонту?

Попри стильний вигляд, мінімалістичні плінтуси мають певні недоліки. Звичайні пластикові моделі здатні приховати невеликі нерівності стін і підлоги. Натомість тонкі та приховані профілі потребують значно точнішого монтажу. Якщо стіна нерівна, а підлогове покриття укладене неакуратно, недоліки можуть стати ще помітнішими.

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Крім того, під час укладання ламінату та інших плаваючих покриттів необхідно залишати компенсаційний проміжок біля стін. Він потрібний для природного розширення матеріалу через коливання температури та вологості. Тому відмовлятися від звичайного плінтуса варто лише тоді, коли обрана альтернатива забезпечує правильне перекриття цього проміжку.