Эти плинтусы портят весь интерьер: что дизайнеры советуют устанавливать вместо них

Эксперты издания Homebuilding рассказали, какие альтернативы выглядят гораздо аккуратнее и современнее.

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Чем заменить пластиковые плинтусы в 2026 году?

При оформлении современных интерьеров стоит обращать внимание не только на пол и стены, но и на детали их соединения. Существует как минимум три альтернативы традиционным пластиковым плинтусам, которые помогают создать минималистичный облик помещения.

Микроплинтус

Это тонкий металлический профиль, который закрывает зазор между стеной и полом, но почти не выступает наружу. В отличие от обычных пластиковых моделей, микроплинтус не создает массивной полосы вдоль стен и не привлекает лишнего внимания. Его преимущества – лаконичный вид, минимум заметных соединений и возможность расположить мебель ближе к стене, если это позволяет конструкция профиля.

Микроплинтус не создает массивной полосы вдоль стен / Фото Velum Line

Теневой плинтус

Один из самых эффектных вариантов для современного интерьера – теневой проем. Вместо обычной планки в нижней части стены устанавливают специальный профиль, который создает узкое углубление. Благодаря этому возникает эффект, будто стена парит над полом.

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Такой прием особенно хорошо подходит для минималистичных интерьеров. Однако есть важный нюанс: теневой плинтус нужно предусмотреть еще на этапе ремонта. После завершения отделки его монтаж может потребовать переделки нижней части стен.

Теневой плинтус хорошо подходит для минималистичных интерьеров / Фото Velum Line

Скрытый плинтус под цвет стены

Еще одна современная альтернатива – плинтус, который практически сливается со стеной. Для этого используют специальный профиль с декоративной вставкой, которую можно покрасить в тот же цвет, что и стены.

В результате исчезает контрастная полоса вдоль пола, а помещение выглядит визуально более целостным. Особенно уместным такое решение будет в интерьерах, где преобладают спокойные цвета, простые формы и минимум декоративных деталей.

Почему современные плинтусы подходят не для каждого ремонта?

Несмотря на стильный вид, минималистичные плинтусы имеют определенные недостатки. Обычные пластиковые модели способны скрыть небольшие неровности стен и пола. Зато тонкие и скрытые профили требуют гораздо более точного монтажа. Если стена неровная, а напольное покрытие уложено неаккуратно, недостатки могут стать еще более заметными.

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Кроме того, при укладке ламината и других плавающих покрытий необходимо оставлять компенсационный зазор у стен. Он нужен для естественного расширения материала из-за колебаний температуры и влажности. Поэтому отказываться от обычного плинтуса стоит только тогда, когда выбранная альтернатива обеспечивает правильное перекрытие этого зазора.