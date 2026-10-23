Эти плинтусы портят весь интерьер: что дизайнеры советуют устанавливать вместо них

Что дизайнеры советуют устанавливать вместо плинтусов / Unsplash
Даже стильный и дорогой ремонт может выглядеть дешевле из-за одной незаметной на первый взгляд детали – пластикового плинтуса. Особенно портят впечатление громоздкие уголки, стыки и заглушки, которые нарушают целостность интерьера.
Эксперты издания Homebuilding рассказали, какие альтернативы выглядят гораздо аккуратнее и современнее.
Чем заменить пластиковые плинтусы в 2026 году?
При оформлении современных интерьеров стоит обращать внимание не только на пол и стены, но и на детали их соединения. Существует как минимум три альтернативы традиционным пластиковым плинтусам, которые помогают создать минималистичный облик помещения.
- Микроплинтус
Это тонкий металлический профиль, который закрывает зазор между стеной и полом, но почти не выступает наружу. В отличие от обычных пластиковых моделей, микроплинтус не создает массивной полосы вдоль стен и не привлекает лишнего внимания. Его преимущества – лаконичный вид, минимум заметных соединений и возможность расположить мебель ближе к стене, если это позволяет конструкция профиля.
- Теневой плинтус
Один из самых эффектных вариантов для современного интерьера – теневой проем. Вместо обычной планки в нижней части стены устанавливают специальный профиль, который создает узкое углубление. Благодаря этому возникает эффект, будто стена парит над полом.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Такой прием особенно хорошо подходит для минималистичных интерьеров. Однако есть важный нюанс: теневой плинтус нужно предусмотреть еще на этапе ремонта. После завершения отделки его монтаж может потребовать переделки нижней части стен.
- Скрытый плинтус под цвет стены
Еще одна современная альтернатива – плинтус, который практически сливается со стеной. Для этого используют специальный профиль с декоративной вставкой, которую можно покрасить в тот же цвет, что и стены.
В результате исчезает контрастная полоса вдоль пола, а помещение выглядит визуально более целостным. Особенно уместным такое решение будет в интерьерах, где преобладают спокойные цвета, простые формы и минимум декоративных деталей.
Почему современные плинтусы подходят не для каждого ремонта?
Несмотря на стильный вид, минималистичные плинтусы имеют определенные недостатки. Обычные пластиковые модели способны скрыть небольшие неровности стен и пола. Зато тонкие и скрытые профили требуют гораздо более точного монтажа. Если стена неровная, а напольное покрытие уложено неаккуратно, недостатки могут стать еще более заметными.
Кроме того, при укладке ламината и других плавающих покрытий необходимо оставлять компенсационный зазор у стен. Он нужен для естественного расширения материала из-за колебаний температуры и влажности. Поэтому отказываться от обычного плинтуса стоит только тогда, когда выбранная альтернатива обеспечивает правильное перекрытие этого зазора.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии