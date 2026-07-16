Не только ковры на стенах: какие тенденции в интерьере дизайнеры советуют оставить в прошлом

Ковры на стенах давно стали символом устаревшего ремонта. Но, как оказалось, сегодня дизайнеры готовы расстаться не только с ними. Некоторые интерьерные решения, которые еще несколько лет назад были на пике популярности, теперь называют перегруженными, неактуальными или быстро надоедающими.

Эксперты House Beautiful назвали несколько трендов, от которых, по их мнению, уже пора отказаться.

О каких элементах интерьера пора забыть?

Стиль Mid-Century Modern, предполагающий использование в интерьере мебели в стиле 60-х, постепенно теряет популярность. Если раньше почти каждый мечтал о кресле на тонких деревянных ножках или ретро-комоде, то теперь рекомендуют использовать такие предметы лишь в качестве отдельных акцентов, а не оформлять весь интерьер в одном стиле.



Стиль Mid-Century Modern в интерьере / Фото Pinterest

Еще один тренд, который постепенно уходит в прошлое, – ткани с принтом икат. Когда-то они считались очень модными, но сейчас все больше людей выбирают однотонные ткани или натуральные фактуры без ярких узоров. Такие материалы легче сочетать между собой, а интерьер дольше не надоедает.



Ткани с принтом икат уступают место натуральным фактурам / Фото Pinterest

Еще несколько лет назад хромированная мебель и блестящий декор были очень популярны. Теперь дизайнеры рекомендуют отказаться от дешевых имитаций металла и выбирать качественные материалы, которые выглядят естественно и служат дольше.



Хромированная мебель больше не в моде / Фото Pinterest

Большие зеркала, блестящие поверхности, декоративные стразы, много золота и глянца – все это постепенно уступает место более спокойным интерьерам. Сегодня в моде естественные цвета, натуральное дерево, камень, лен, простые формы и функциональная мебель без лишнего декора.