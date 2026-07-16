Эксперты House Beautiful назвали несколько трендов, от которых, по их мнению, уже пора отказаться.

О каких элементах интерьера пора забыть?

Стиль Mid-Century Modern, предполагающий использование в интерьере мебели в стиле 60-х, постепенно теряет популярность. Если раньше почти каждый мечтал о кресле на тонких деревянных ножках или ретро-комоде, то теперь рекомендуют использовать такие предметы лишь в качестве отдельных акцентов, а не оформлять весь интерьер в одном стиле.



Стиль Mid-Century Modern в интерьере / Фото Pinterest

Еще один тренд, который постепенно уходит в прошлое, – ткани с принтом икат. Когда-то они считались очень модными, но сейчас все больше людей выбирают однотонные ткани или натуральные фактуры без ярких узоров. Такие материалы легче сочетать между собой, а интерьер дольше не надоедает.



Ткани с принтом икат уступают место натуральным фактурам / Фото Pinterest

Еще несколько лет назад хромированная мебель и блестящий декор были очень популярны. Теперь дизайнеры рекомендуют отказаться от дешевых имитаций металла и выбирать качественные материалы, которые выглядят естественно и служат дольше.



Хромированная мебель больше не в моде / Фото Pinterest

Большие зеркала, блестящие поверхности, декоративные стразы, много золота и глянца – все это постепенно уступает место более спокойным интерьерам. Сегодня в моде естественные цвета, натуральное дерево, камень, лен, простые формы и функциональная мебель без лишнего декора.