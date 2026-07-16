Експерти House Beautiful назвали кілька трендів, від яких, на їхню думку, вже час відмовитися.

Про які речі в інтер'єрі час забути?

Стиль Mid-Century Modern, який передбачає використання в інтер'єрі меблей в стилі 60-х, поступово втрачає популярність. Якщо раніше майже кожен мріяв про крісло на тонких дерев'яних ніжках або ретрокомод, то тепер радять використовувати такі речі лише як окремі акценти, а не оформлювати весь інтер'єр в одному стилі.



Стиль Mid-Century Modern в інтер'єрі / Фото Pinterest

Ще один тренд, який поступово зникає, – тканини з принтом ікат. Колись вони вважалися дуже модними, але зараз дедалі більше людей обирають однотонні тканини або природні фактури без активних малюнків. Такі матеріали легше поєднувати між собою, а інтер'єр довше не набридає.



Тканини з принтом ікат поступаються природним фактурам / Фото Pinterest

Ще кілька років тому хромовані меблі та блискучий декор були дуже популярними. Тепер дизайнери рекомендують відмовитися від дешевих імітацій металу та обирати якісні матеріали, які виглядають природно й служать довше.



Хромовані меблі більше не в моді / Фото Pinterest

Великі дзеркала, блискучі поверхні, декоративні стрази, багато золота й глянцю – усе це поступово поступається місцем більш спокійним інтер'єрам. Сьогодні в моді природні кольори, натуральне дерево, камінь, льон, прості форми та функціональні меблі без зайвого декору.