Белая мебель больше не в моде: дизайнеры назвали главный тренд 2026 года

Гладкая белая мебель, долгое время остававшаяся символом современного минимализма, постепенно теряет популярность. В 2026 году дизайнеры все чаще выбирают текстурированные фасады, которые придают интерьеру глубину, уют и в то же время гораздо практичнее в повседневном использовании.

Как пишет , белый минимализм уступает место "теплому" дизайну. В 2026 году на первый план выходит новое направление, которое дизайнеры называют"теплым минимализмом". Его главная особенность – акцент не на цвете, а на фактуре.

Рифленые, канелированные и фрезерованные фасады создают интересную игру света и тени, делая помещение более объемным и выразительным без использования большого количества декора.

Почему текстурированная мебель набирает популярность?

Специалисты объясняют новый тренд сразу несколькими преимуществами. Прежде всего, рельефные поверхности делают интерьер более элегантным и придают ему архитектурный характер. Благодаря игре света мебель выглядит дороже и интереснее даже в нейтральных цветах.

Еще одно важное преимущество – практичность. На гладких белых фасадах хорошо заметны отпечатки пальцев, пыль и мелкие царапины, тогда как текстурированные поверхности значительно лучше скрывают следы повседневного использования. Кроме того, рельефная мебель удачно сочетается с натуральными материалами, такими как:

дерево,

камень,

мрамор или металл.

Это помогает создать более уютный интерьер, не отказываясь от современного стиля.

Как выглядит "теплый минимализм" в интерьере / Фото Unsplash

Где лучше всего использовать новый тренд?

Дизайнеры советуют не менять всю мебель сразу, а постепенно добавлять текстурированные элементы в разные комнаты. На кухне рельефными могут быть фасады верхних шкафов или кухонного острова. При этом столешницы рекомендуется оставлять максимально простыми, чтобы не перегружать пространство.

В ванной комнате текстурированные тумбы под умывальник помогают создать атмосферу, напоминающую современный спа-салон. В гостиной или спальне рельеф можно использовать для фасадов комодов, шкафов или ТВ-тумб. Такая мебель становится не только функциональным, но и декоративным акцентом интерьера.

Почему этот тренд может задержаться надолго?

Эксперты считают, что популярность текстурированной мебели объясняется стремлением совместить современный дизайн с практичностью. Если раньше главным критерием была безупречная эстетика, то сегодня все больше людей выбирают решения, которые остаются стильными даже после многих лет активного использования. Именно поэтому "теплый минимализм" называют одним из самых перспективных направлений в дизайне интерьера 2026 года.