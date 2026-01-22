Никогда так не делайте: дизайнеры назвали 5 отвратительных цветов, в которые не стоит красить квартиру
- Дизайнеры назвали пять цветов, которых следует избегать в интерьере: ярко-красный, ядовитый желтый, грязно-коричневый, холодный больничный белый и ярко-фиолетовый.
- Рекомендуется выбирать нейтральные, природные цвета, такие как теплые бежевые, светло-серые, мягкие зеленые и пастельные оттенки для создания уюта в доме.
Во время ремонта цвет стен кажется мелочью, но именно он чаще всего портит весь интерьер. Даже дорогая мебель и качественные материалы не спасут пространство, если оттенок подобран неудачно.
Дизайнеры предупреждают: некоторые цвета способны сделать квартиру визуально дешевой, тесной и даже вызвать усталость и раздражение. Об этом сообщает издание Homes&Gardens.
Смотрите также Это просто ужас: дизайнеры рассказали, какую плитку ни в коем случае нельзя брать для ванны
Каких цветов лучше избегать в интерьере?
- Ярко-красный
Насыщенный красный выглядит эффектно только на фото. В реальной жизни он быстро утомляет, провоцирует тревожность и "давит" на психику. В жилых комнатах и спальнях такой цвет может мешать расслаблению и нормальному сну.
- Ядовитый желтый
Не путайте теплый пастельный желтый с кислотными оттенками. Слишком яркий желтый создает ощущение хаоса, раздражает глаза и визуально удешевляет интерьер. Дизайнеры отмечают, что он быстро надоедает и плохо сочетается с большинством мебели.
Ярко-желтый в интерьере / Фото Pinterest
- Грязно-коричневый
Темные коричневые оттенки без правильного освещения делают помещение мрачным и "тяжелым". Особенно неудачно они выглядят в маленьких квартирах, где буквально съедают пространство и свет.
- Холодный больничный белый
Слишком холодный белый может создать ощущение больничной палаты. В сочетании с белым освещением он делает интерьер бездушным и некомфортным для жизни. Дизайнеры советуют выбирать теплые оттенки белого с кремовым или молочным подтоном.
- Ярко-фиолетовый
Насыщенный фиолетовый сложен в восприятии и требует очень точного баланса. Без профессионального подхода он выглядит тяжело, подавляет пространство и быстро надоедает.
Ярко-фиолетовый в интерьере / Фото Pinterest
Какие цвета лучше выбрать?
Эксперты Southern Living отмечают, что безопасным выбором остаются нейтральные, природные цвета:
- теплые бежевые,
- светло-серые,
- мягкие зеленые,
- пастельные оттенки.
Они не только создают уют, но и позволяют легко обновлять интерьер без нового ремонта. Цвет стен – это не о трендах, а о комфорте на каждый день. И здесь ошибки стоят дороже, чем кажется.
Как больше не модно декорировать дом в 2026 году?
- Ранее мы писали, что в 2026 году дизайнеры отказываются от искусственных и быстрых трендов в пользу жизненного стиля.
- Устаревшими стали: дешевые искусственные растения, абсолютно белые комнаты, чрезмерный ротанг, "быстрая" мебель, идеально подобранный декор, чрезмерный минимализм, глянцевые краски, холодный серый и контрастное черное и белое.