Никогда так не делайте: дизайнеры назвали 5 отвратительных цветов, в которые не стоит красить квартиру

Во время ремонта цвет стен кажется мелочью, но именно он чаще всего портит весь интерьер. Даже дорогая мебель и качественные материалы не спасут пространство, если оттенок подобран неудачно.

Дизайнеры предупреждают: некоторые цвета способны сделать квартиру визуально дешевой, тесной и даже вызвать усталость и раздражение. Об этом сообщает издание Homes&Gardens.

Каких цветов лучше избегать в интерьере?

Ярко-красный

Насыщенный красный выглядит эффектно только на фото. В реальной жизни он быстро утомляет, провоцирует тревожность и "давит" на психику. В жилых комнатах и спальнях такой цвет может мешать расслаблению и нормальному сну.

Ядовитый желтый

Не путайте теплый пастельный желтый с кислотными оттенками. Слишком яркий желтый создает ощущение хаоса, раздражает глаза и визуально удешевляет интерьер. Дизайнеры отмечают, что он быстро надоедает и плохо сочетается с большинством мебели.



Ярко-желтый в интерьере / Фото Pinterest

Грязно-коричневый

Темные коричневые оттенки без правильного освещения делают помещение мрачным и "тяжелым". Особенно неудачно они выглядят в маленьких квартирах, где буквально съедают пространство и свет.

Холодный больничный белый

Слишком холодный белый может создать ощущение больничной палаты. В сочетании с белым освещением он делает интерьер бездушным и некомфортным для жизни. Дизайнеры советуют выбирать теплые оттенки белого с кремовым или молочным подтоном.

Ярко-фиолетовый

Насыщенный фиолетовый сложен в восприятии и требует очень точного баланса. Без профессионального подхода он выглядит тяжело, подавляет пространство и быстро надоедает.



Ярко-фиолетовый в интерьере / Фото Pinterest

Какие цвета лучше выбрать?

Эксперты Southern Living отмечают, что безопасным выбором остаются нейтральные, природные цвета:

теплые бежевые,

светло-серые,

мягкие зеленые,

пастельные оттенки.

Они не только создают уют, но и позволяют легко обновлять интерьер без нового ремонта. Цвет стен – это не о трендах, а о комфорте на каждый день. И здесь ошибки стоят дороже, чем кажется.

