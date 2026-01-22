Ніколи так не робіть: дизайнери назвали 5 огидних кольорів, у які не варто фарбувати квартиру
- Дизайнери назвали п'ять кольорів, яких слід уникати в інтер'єрі: яскраво-червоний, отруйний жовтий, брудно-коричневий, холодний лікарняний білий і яскраво-фіолетовий.
- Рекомендується обирати нейтральні, природні кольори, такі як теплі бежеві, світло-сірі, м'які зелені та пастельні відтінки для створення затишку в оселі.
Під час ремонту колір стін здається дрібницею, але саме він найчастіше псує весь інтер'єр. Навіть дорогі меблі та якісні матеріали не врятують простір, якщо відтінок підібраний невдало.
Дизайнери попереджають: деякі кольори здатні зробити квартиру візуально дешевою, тісною і навіть викликати втому та роздратування. Про це повідомляє видання Homes&Gardens.
Дивіться також Це просто жах: дизайнери розповіли, яку плитку ні в якому разі не можна брати для ванни
Яких кольорів краще уникати в інтер'єрі?
- Яскраво-червоний
Насичений червоний виглядає ефектно лише на фото. У реальному житті він швидко втомлює, провокує тривожність і "тисне" на психіку. У житлових кімнатах та спальнях такий колір може заважати розслабленню і нормальному сну.
- Отруйний жовтий
Не плутайте теплий пастельний жовтий з кислотними відтінками. Занадто яскравий жовтий створює відчуття хаосу, дратує очі та візуально здешевлює інтер'єр. Дизайнери зазначають, що він швидко набридає і погано поєднується з більшістю меблів.
Яскраво-жовтий в інтер'єрі / Фото Pinterest
- Брудно-коричневий
Темні коричневі відтінки без правильного освітлення роблять приміщення похмурим і "важким". Особливо невдало вони виглядають у маленьких квартирах, де буквально з'їдають простір і світло.
- Холодний лікарняний білий
Занадто холодний білий може створити відчуття лікарняної палати. У поєднанні з білим освітленням він робить інтер'єр бездушним і некомфортним для життя. Дизайнери радять обирати теплі відтінки білого з кремовим або молочним підтоном.
- Яскраво-фіолетовий
Насичений фіолетовий складний у сприйнятті та потребує дуже точного балансу. Без професійного підходу він виглядає важко, пригнічує простір і швидко набридає.
Яскраво-фіолетовий в інтер'єрі / Фото Pinterest
Які кольори краще обрати?
Експерти Southern Living наголошують, що безпечнішим вибором залишаються нейтральні, природні кольори:
теплі бежеві,
світло-сірі,
м'які зелені,
пастельні відтінки.
Вони не лише створюють затишок, а й дозволяють легко оновлювати інтер'єр без нового ремонту. Колір стін – це не про тренди, а про комфорт на кожен день. І тут помилки коштують дорожче, ніж здається.
Як більше не модно декорувати оселю у 2026 році?
Раніше ми писали, що у 2026 році дизайнери відмовляються від штучних та швидких трендів на користь життєвого стилю.
Застарілими стали: дешеві штучні рослини, абсолютно білі кімнати, надмірний ротанг, "швидкі" меблі, ідеально підібраний декор, надмірний мінімалізм, глянцеві фарби, холодний сірий та контрастне чорне й біле.