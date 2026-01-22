Укр Рус
Дім Затишний дім Ніколи так не робіть: дизайнери назвали 5 огидних кольорів, у які не варто фарбувати квартиру
22 січня, 22:16
3

Ніколи так не робіть: дизайнери назвали 5 огидних кольорів, у які не варто фарбувати квартиру

Альона Гогунська
Основні тези
  • Дизайнери назвали п'ять кольорів, яких слід уникати в інтер'єрі: яскраво-червоний, отруйний жовтий, брудно-коричневий, холодний лікарняний білий і яскраво-фіолетовий.
  • Рекомендується обирати нейтральні, природні кольори, такі як теплі бежеві, світло-сірі, м'які зелені та пастельні відтінки для створення затишку в оселі.

Під час ремонту колір стін здається дрібницею, але саме він найчастіше псує весь інтер'єр. Навіть дорогі меблі та якісні матеріали не врятують простір, якщо відтінок підібраний невдало.

Дизайнери попереджають: деякі кольори здатні зробити квартиру візуально дешевою, тісною і навіть викликати втому та роздратування. Про це повідомляє видання Homes&Gardens. 

Дивіться також Це просто жах: дизайнери розповіли, яку плитку ні в якому разі не можна брати для ванни 

Яких кольорів краще уникати в інтер'єрі?

  • Яскраво-червоний

Насичений червоний виглядає ефектно лише на фото. У реальному житті він швидко втомлює, провокує тривожність і "тисне" на психіку. У житлових кімнатах та спальнях такий колір може заважати розслабленню і нормальному сну. 

  • Отруйний жовтий

Не плутайте теплий пастельний жовтий з кислотними відтінками. Занадто яскравий жовтий створює відчуття хаосу, дратує очі та візуально здешевлює інтер'єр. Дизайнери зазначають, що він швидко набридає і погано поєднується з більшістю меблів. 


Яскраво-жовтий в інтер'єрі / Фото Pinterest

  • Брудно-коричневий 

Темні коричневі відтінки без правильного освітлення роблять приміщення похмурим і "важким". Особливо невдало вони виглядають у маленьких квартирах, де буквально з'їдають простір і світло. 

  • Холодний лікарняний білий 

Занадто холодний білий може створити відчуття лікарняної палати. У поєднанні з білим освітленням він робить інтер'єр бездушним і некомфортним для життя. Дизайнери радять обирати теплі відтінки білого з кремовим або молочним підтоном. 

  • Яскраво-фіолетовий

Насичений фіолетовий складний у сприйнятті та потребує дуже точного балансу. Без професійного підходу він виглядає важко, пригнічує простір і швидко набридає.


Яскраво-фіолетовий в інтер'єрі / Фото Pinterest

Які кольори краще обрати?

Експерти Southern Living наголошують, що безпечнішим вибором залишаються нейтральні, природні кольори:

  • теплі бежеві,

  • світло-сірі,

  • м'які зелені,

  • пастельні відтінки. 

Вони не лише створюють затишок, а й дозволяють легко оновлювати інтер'єр без нового ремонту. Колір стін – це не про тренди, а про комфорт на кожен день. І тут помилки коштують дорожче, ніж здається.

Як більше не модно декорувати оселю у 2026 році?

  • Раніше ми писали, що у 2026 році дизайнери відмовляються від штучних та швидких трендів на користь життєвого стилю.

  • Застарілими стали: дешеві штучні рослини, абсолютно білі кімнати, надмірний ротанг, "швидкі" меблі, ідеально підібраний декор, надмірний мінімалізм, глянцеві фарби, холодний сірий та контрастне чорне й біле.