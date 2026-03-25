90-е возвращаются: какой элемент интерьера наших бабушек снова в тренде
- Ретро-элементы интерьера из 80-х и 90-х годов вновь возвращаются в моду. Они создают атмосферу, которая выглядит так, будто формировалась годами.
- Этот стиль использует натуральные материалы, такие как дерево, вместе с узорчатыми обоями и текстилем, чтобы добавить пространству уюта и индивидуальности.
Мир дизайна интерьера переживает очередной цикл изменений: после длительного периода минимализма, холодных оттенков и максимально "чистых" пространств на первый план выходит более теплый и личный подход к оформлению жилья. То, что еще недавно считалось устаревшим, сегодня снова становится актуальным, но уже в новом прочтении.
Как отмечает Livingetc, современный тренд получил название "ностальгический декор". Речь идет не просто о моде на ретро, а о создании интерьера, который вызывает эмоции и ассоциации с прошлым – в частности с домами 80-х и 90-х годов.
Главная идея нового подхода – сделать пространство "живым" и многослойным. Вместо идеально отшлифованных интерьеров дизайнеры предлагают создавать атмосферу, которая выглядит так, будто она формировалась годами. Это могут быть:
- знакомые с детства текстуры,
- винтажная мебель или ее современные аналоги,
- декоративные элементы, которые добавляют ощущение истории.
Такой интерьер выглядит не стерильно, а уютно и по-настоящему индивидуально.
Как воплотить эту идею в интерьере?
Одним из главных символов возвращения к "теплому" дизайну стали натуральные материалы, особенно дерево. Сегодня активно используют:
- дуб,
- темные древесные шпоны,
- деревянные панели и даже обои.
Эти материалы добавляют пространству глубины и характера – того, чего часто не хватало минималистичным интерьерам. Вместе с деревом возвращаются и декоративные элементы, знакомые из интерьеров прошлых десятилетий:
- узорчатые обои,
- витражи архитектурные детали (например, декоративные планки на стенах).
Впрочем, дизайнеры отмечают: важно не копировать прошлое буквально. Лучший эффект дает сочетание ретро-идей с современными формами, светом и пространством.
Отдельную роль в тренде играет цветовая палитра. В моду возвращаются:
- коричневые оттенки,
- теплые бежевые,
- тона глубокие природные цвета.
Вместе с ними популярность набирают:
- фактурные материалы,
- мягкая обивка мебели,
- текстиль с "домашним" характером.
Это придает интерьеру мягкости и уюта.
Какие забытые цвета с бабушкиной кухни вновь будут в тренде?
Цвета, которые еще недавно ассоциировались с "бабушкиными" кухнями, в 2026 году уверенно возвращаются в интерьерные тренды. Оттенки авокадо, сиреневый, терракотовый, магнолия и глубокий шоколадно-коричневый снова появляются в оформлении кухонь, но уже в более современном и сдержанном исполнении.
Они добавляют пространству тепла, мягкости и характера, создавая атмосферу уюта и легкого ретро. Особенно эффектно такие цвета смотрятся в сочетании с натуральными материалами – деревом, керамикой или текстилем, что усиливает ощущение "живого" интерьера.