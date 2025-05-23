Сад будущего: 5 трендов ландшафтного дизайна, которые захватят это лето

Ухоженный двор - это не только эстетика, но и способ единения с природой, источник вдохновения и даже легкой физической нагрузки. Современные домовладельцы все чаще задумываются об экологичности своих решений по озеленению и ландшафтному дизайну.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в условиях изменений климата и частых засух все большую популярность приобретают сады, которые потребляют минимум воды и требуют меньше ухода. В этом сезоне на первый план выходят практики, учитывающие не только красоту, но и устойчивость. Пять самых актуальных сейчас направлений в садоводстве, рассказываем далее.

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Сады из суккулентов

Суккуленты идеально подходят для регионов с теплым, сухим климатом. Они не только декоративные, но и чрезвычайно неприхотливы. После укоренения такие растения почти не нуждаются в поливе. Это хороший выбор для тех, кто хочет совместить ландшафтную эстетику и сохранение ресурсов.

Средиземноморский стиль

Этот тип садов сочетает естественную красоту с выносливостью. Основу таких композиций составляют засухоустойчивые растения, в частности шалфей, агава, лаванда и тысячелистник. Они создают атмосферу солнечного Средиземноморья и одновременно помогают значительно уменьшить расход воды.

Все чаще садоводство становится экологически сознательным / Фото Freepik

Разложенный гранит в ландшафте

Использование разложенного гранита – еще один ответ на вызовы современной экологии. Этот природный материал идеально подходит для дорожек, двориков или как часть ландшафтного дизайна, ориентированного на минимальное водопотребление.

Выбор засухоустойчивых растений

Все больше владельцев частных домов отдают предпочтение растениям, которые выдерживают жару и засуху. Это – не просто тренд, а новый подход к ответственному озеленению.

Уменьшение или полное удаление газона

Традиционные газоны постепенно теряют популярность. Зато все чаще используют клевер или ползучий тимьян – растения, которые требуют значительно меньше воды, не требуют скашивания и создают привлекательную и экологическую альтернативу.

К слову, чтобы сделать свой сад более экологичным, рекомендуют также сажать местные растения.