В ногу с модой: какой потолок в тренде в 2025 году

Одним из самых недооцененных элементов интерьера дома является потолок. Хорошо спроектированный дизайн может вывести комнату на новый уровень и добавить неожиданных акцентов.

Сейчас доступно множество вариантов дизайна потолка на разный бюджет. Какой потолок в тренде в 2025 году – сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Sources.

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Экологичность – главный тренд 2025 года

В 2025 году экологичность в дизайне интерьера является ключевой. Это касается и потолка.

Поэтому, дизайнеры предлагают выбирать для потолка природные и натуральные материалы – дерево, бамбук или переработанные материалы. Во-первых, натуральные материалы добавляют тепла и уютной эстетики, а во-вторых – позволяют создать вневременное пространство, которое годами будет оставаться актуальным.

Кроме того, в частных домах можно установить окна на потолке. Это поможет добавить еще больше света и тепла в дом. Кроме того, это уменьшит зависимость от искусственного освещения в светлую часть суток.



Мансардные окна добавляют больше света / Фото Unsplash

Трендовые потолки в 2025 году

Кессонный потолок

Кессонный потолок состоит из впадин, балок и ячеек. Иначе говоря, кессон – это многоугольное углубление в потолке. Кессонный потолок раньше был настоящим произведением искусства, ведь имел затейливый декор. В современном мире потолок, который напоминает сетку, не имеет дополнительного декора и обычно окрашивается в один цвет.



Кессонный потолок / Фото Rhythm of the Home

Лоточные потолки

Обычно, лоточный потолок делается из гипсокартона, дерева и иногда – с металлическим декором. Такой углубленный и многослойный потолок создает эффект глубины и расширяет пространство. Кроме того, непрямое освещение добавляет уюта.



Лоточный потолок с углублением / Фото Unsplash

Подвесной потолок со встроенным освещением

Уже в течение нескольких лет не теряет своей актуальности подвесной потолок со встроенным освещением. Он остается трендовым в 2025 году. Его могут как из гипсокартона, так и натяжной.



Подвесной потолок до сих пор в тренде / Фото Unsplash

Потолок с деревянными балками

Особенно уютный вид имеет потолок с деревянными балками. Древесина может быть как натуральной, так и искусственной. Поскольку в тренде экологичность, то деревянный потолок точно сделает пространство более современным.



Деревянный потолок за балками / Фото Unsplash

Потолок, декорированный обоями

В моду снова вернулся старый тренд на потолок, оклеенный обоями. Важно выбирать легкий принт и нейтральные цвета. Кроме того, это один из самых бюджетных вариантов обновления потолка.



Потолок, декорирован обоями / Фото Unsplash

В то же время стоит помнить, что секрет эффектного потолка также и в удачно подобранном освещении. Поэтому следует подобрать не только трендовый дизайн, но и современные люстры или светильники.