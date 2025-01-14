Послепраздничная уборка: 5 мест в доме, которые стоит очистить после рождественских каникул

Праздники оставляют после себя не только приятные воспоминания, но и немного беспорядка, ведь во время праздничных мероприятий легко забыть о порядке, поскольку мы сосредотачиваемся на развлечениях с семьей и друзьями.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, начало года – это идеальное время, чтобы это исправить и вернуть дом в порядок, создавая уютную зимнюю атмосферу. Какие места для этого после празднований обязательно следует очистить, рассказываем далее.

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Кухонные столешницы

Кухня всегда становится центром праздничных приготовлений. После завершения праздников она требует особого внимания.

Так, снимите все предметы со столешниц, а затем протрите поверхность мыльным раствором или другим натуральным средством, например уксусом. Также не забывайте о дне приборов и посуды, стоящих на ваших столешницах, ведь там часто накапливаются крошки и остатки пищи.

Холодильник

Праздники – это частое пользование холодильником, и теперь он нуждается в уходе.

Для этого удалите из холодильника все просроченные продукты, протрите внутренние поверхности специальным средством, а для борьбы с запахами используйте пищевую соду или кофейную гущу. Кроме того, не забывайте о внешних ручках и поверхностях, чтобы прибор был полностью очищенным.

Духовка и плита

Праздничные блюда оставляют немало следов на плите и в духовке. Чтобы вернуть им блеск, снимите конфорки, решетки и помойте их в мыльной воде. Для удаления нагара тем временем используйте пасту из пищевой соды и перекиси водорода, а для духовки воспользуйтесь мощным моющим средством.

Прихожая

После праздников прихожая или коридор может выглядеть захламленным. Чтобы привести ее в порядок, уберите лишние предметы, верните вещи на свои места. Также протрите мебель, подметите или пропылесосьте пол. Напоследок не забудьте удалить пятна и отпечатки пальцев со стен и выключателей света.

Ванная комната

Ванная комната, особенно гостевая, часто используется во время праздников. Для ее обновления помойте поверхности, пол и кафель. После этого замените полотенца для рук и другие санитарные принадлежности. Кроме того, не лишним будет продезинфицировать места, к которым часто прикасаются.