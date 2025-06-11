Занимают место зря: вещи, от которых желательно избавиться в начале лета

Кажется, вы только что завершили масштабную весеннюю уборку, но с началом лета пришло время снова пересмотреть свое пространство – на этот раз более точечно.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, есть немало вещей, которые не стоит тянуть за собой в новый сезон. Шесть категорий предметов, от которых стоит избавиться уже в ближайшие недели, рассказываем далее.

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Просроченный солнцезащитный крем с истекшим сроком годности

Солнцезащитный крем имеет срок годности, и это важно учитывать. Со временем такие средства теряют свою эффективность, а их текстура и состав могут меняться, что повышает риск раздражений или даже инфекций. Если вы планируете защищать кожу летом, убедитесь, что средство действительно работает.

Изношенное летнее снаряжение

Начало сезона – идеальное время, чтобы пересмотреть летний гардероб. Заношенные шлепанцы или поцарапанные солнцезащитные очки не только выглядят неопрятно, но и могут быть опасными.

Испорченные товары для отдыха на улице

Подушки, коврики или другие аксессуары для патио со временем теряют вид. Если они выцвели, загрязнены или начали ломаться, это портит впечатление от пространства. Обновите свой открытый уголок, избавившись от изношенных вещей, и позвольте себе больше приятных вечеров на свежем воздухе.

Лето – хорошее время, чтобы очистить свое пространство / Фото Freepik

Кучи ненужной бумаги

Окончание учебного года часто приносит в дом горы школьных тетрадей, рисунков и бумаг. Но даже если у вас нет детей, летом стоит разобрать накопленные списки дел, старые квитанции или письма. Это возможность создать более легкое и упорядоченное пространство.

Лишние бутылки для воды

В каждой семье найдется как минимум несколько лишних бутылок, часто без крышек или с поломанными частями. Лучше оставить только действительно функциональные и удобные бутылки – по одной на каждого. Это освободит место в кухонных шкафчиках и облегчит ежедневное пользование.

Лишние одеяла

Лето – время, когда большинство теплых вещей отправляется на хранение. Пока вы убираете пледы и одеяла, пересмотрите их. Если что-то не использовалось последние несколько сезонов – смело отдавайте или выбрасывайте.

К слову, чтобы меньше наводить порядок во время смены сезонов, стоит добавить в свою жизнь 7 простых вечерних привычек, которые помогут поддерживать дом в чистоте ежедневно.