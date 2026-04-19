Украинка до неузнаваемости переделала старенький диван: результат шокирует

Старый диван, который давно потерял вид, может получить вторую жизнь и для этого не всегда нужны большие затраты. Украинка показала, как самостоятельно превратила старенький диван в стильный элемент интерьера.

Больше о перевоплощении рассказала девица с ником love.kryvko в соцсети Threads.

Еще недавно диван выглядел довольно типичным для старых интерьеров – с потертой обивкой и устаревшим дизайном. Впрочем, вместо того чтобы покупать новый, владелица решила дать мебели второй шанс. Она полностью разобрала диван, сняла старую обивку и подготовила основу к обновлению.

Во время работы девушке пришлось резать материалы и фактически "пересобрать" конструкцию. На это у нее ушло 4 дня. В результате диван полностью изменил вид: новая насыщенная зеленая обивка сделала его современным и стильным, а сам интерьер – более целостным и уютным.

Перевоплощение дивана / Фото из соцсетей love.kryvko

Девушка отметила, что на расходные материалы она потратила 4200 – 4500 гривен. Если учесть, что новый диван стоит от 7000 гривен, а трендовые модели – все 20 000 гривен, то такое перевоплощение вполне уместно. Пользовательница соцсетей добавила, что для реставрации она купила:

поролон,

ткань,

скобы,

клей.

В итоге диван полностью изменился: новая зеленая обивка сделала его современным и гармонично вписала в интерьер.



Процесс перевоплощения длился 4 дня / Фото из соцсетей love.kryvko

Как пишет Homes & Gardens, обновление старой мебели сегодня выходит далеко за пределы простой экономии – это уже полноценный тренд, который сочетает практичность и экологический подход к жизни. Вместо того чтобы выбрасывать диваны или кресла и покупать новые, все больше людей выбирают реставрацию.

Такой подход позволяет значительно уменьшить расходы, ведь перетяжка или замена наполнителя часто обходится в разы дешевле, чем новая мебель. В то же время это помогает сократить количество отходов и уменьшить нагрузку на окружающую среду, что особенно актуально на фоне глобального тренда на сознательное потребление.

Такой пример в очередной раз доказывает: даже старую мебель можно превратить в актуальный элемент интерьера без значительных затрат. Достаточно немного времени, усилий и желания экспериментировать – и результат может выглядеть не хуже дизайнерских решений.

