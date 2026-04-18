Именно это решение в 2026 году называют эталонным, сообщает Homes & Gardens.

Одной из ключевых идей стало использование легкой перголы вместо массивных накрытий. Такой подход не перегружает пространство и позволяет работать со светом, создавая мягкую тень в нужное время.

По словам дизайнера Шарлотты Роу, пергола должна выполнять конкретную функцию – давать тень, а не служить универсальной крышей. Для большей гибкости ее дополняют текстильными парусами или легкими навесами, что позволяет менять сценарий использования балкона в зависимости от погоды и сезона.

Еще один важный элемент – приватность, которую здесь решили с помощью озеленения. Вместо глухих перегородок использованы многоуровневые композиции из растений: от небольших деревьев до сезонных цветов. Такой "зеленый барьер" не только защищает от посторонних взглядов, но и создает уютную атмосферу.



Растения на балконе Энн Хэтэуэй / Фото из инстаграма gramercydesign

Что делает уличную мебель Энн Хэтэуэй особенной?

Как пишет издание Yahoo, прежде всего – цвет. Черный давно стал одним из самых популярных решений для террас: он создает выразительный контраст с натуральными материалами, в частности деревом, и менее заметно изнашивается. В то же время этот оттенок часто критикуют за чрезмерную простоту или даже банальность. Однако пример террасы актрисы показывает, что все зависит от подачи.

Вся мебель выполнена в черном цвете - от каркасов до подушек, - но пространство не выглядит тяжелым. Секрет в формах: вместо массивных классических решений здесь использована мебель с отсылкой к модерну середины ХХ века. Закругленные подлокотники, изогнутые спинки стульев и легкие конструкции создают баланс с четкой геометрией террасы. Именно эти детали добавляют пространству легкости, подчеркивают светлый каменный настил и делают композицию более открытой.

Какой причудливый уголок создала актриса на кухне?

Ранее мы писали, что уголок для завтрака Энн Хэтэуэй оформлен в стиле швейцарского шале с природными материалами и сине-зелеными оттенками. Это не просто декоративный прием, а целостная концепция пространства. В интерьере доминируют натуральные материалы:

дерево с выразительной текстурой,

мягкие ткани,

приглушенная палитра сине-зеленых оттенков, которые добавляют глубины и спокойствия.

Такая цветовая гамма создает ощущение уюта, будто этот уголок находится не в городской квартире, а где-то в горах, среди природы.