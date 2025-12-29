Зима – не приговор: что посадить в саду, чтобы он сиял даже в мороз
- Полувечнозеленые растения, такие как коралловые колокольчики и морозник, могут украшать сад даже зимой благодаря своей морозостойкости.
- Специалисты советуют высаживать эти растения на солнечных, хорошо дренированных участках, чтобы избежать вреда от избыточной влаги.
Обычно конец вегетационного сезона ассоциируется с пустотой и монотонностью в саду. Однако существует группа растений, способных сохранять декоративность даже при экстремально низких температурах.
Использование полувечнозеленых видов, декоративных семенных головок и морозостойких трав позволяет создать динамичный пейзаж, который радует глаз и поддерживает местную фауну в течение всей зимы. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой Better Homes & Gardens.
Что посадить в саду?
- Коралловые колокольчики (Heuchera)
Эти полувечнозеленые растения образуют яркие пятна бордового, фиолетового и оранжевого цветов. Устойчивость к морозам позволяет сохранять насыщенность палитры в течение всего сезона, особенно на дренированных участках.
- Морозник (Helleborus)
Главный фаворит зимнего сада. Его кожистые листья легко выдерживают вес снега, а первые цветы в конце зимы становятся ярким акцентом сезона.
- Эхинацея (Echinacea)
После опадения лепестков на стеблях остаются колючие семенные головки. Они не только украшают зимний сад, но и служат кормовой базой для птиц.
Эхинацея зимой / Фото Dreams Time
Что говорят эксперты?
Специалисты AOL советуют высаживать эти растения на солнечных участках с хорошо дренированной почвой, ведь чрезмерная влага зимой опаснее для корней, чем мороз.
Благодаря грамотному подбору видов и расположению растений сад может оставаться живым и привлекательным даже в самые холодные месяцы года, обеспечивая эстетическое удовольствие и поддержку для местной фауны.
Какие растения можно сеять в январе?
- Ранее мы писали, что в январе можно сеять бегонию, герань, исландский мак, лобелию, петунию, льнянку, и горох сладкий.
- Для успешного выращивания в домашних условиях нужны подогреваемые поддоны, лампы для рассады или теплый подоконник.