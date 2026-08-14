Не ванная и не коридор: строитель назвал самое безопасное место в многоэтажном доме

Во время российских обстрелов жильцы многоэтажек часто сталкиваются с вопросом: где в своей квартире или доме лучше переждать опасность, если быстро добраться до укрытия или паркинга невозможно. При этом безопасность в значительной степени зависит от конструкции самого здания.

Строитель с ником g.home_fix в инстаграме рассказал, где в многоэтажном доме может быть самое безопасное место.

Где самое безопасное место в многоэтажке?

По его словам, современные многоэтажки чаще всего возводятся по монолитно-каркасной технологии. Это означает, что основную нагрузку в здании выдерживает не кирпичная или блочная кладка, а железобетонный каркас – система колонн, перекрытий и балок.

Важной частью такой конструкции является ядро жесткости. Оно расположено, как правило, в центральной части здания – возле лифтовой шахты и лестничной клетки. Это вертикальная железобетонная конструкция, которую тщательно армируют и бетонируют. Она помогает зданию выдерживать горизонтальные нагрузки и сохранять устойчивость.

Именно поэтому строитель советует обращать внимание на зону возле ядра жесткости, однако конкретное самое безопасное место зависит от конструкции и планировки каждого дома.

Самое безопасное место в многоэтажке: смотрите видео

В то же время в случае опасности не стоит автоматически считать лифтовую шахту или лестничную клетку укрытием. Для защиты от обстрелов надежнее всего пользоваться официальным укрытием или сооружением, соответствующим требованиям гражданской защиты.

Каким должно быть безопасное укрытие?

Безопасное укрытие должно быть специально приспособлено для защиты людей от опасных факторов во время обстрелов. Оно должно иметь:

прочные ограждающие конструкции,

надежные перекрытия,

достаточную вентиляцию,

возможность безопасно попасть внутрь и выйти наружу.

Важно, чтобы укрытие не располагалось рядом с потенциально опасными объектами, а его вход не был единственным путем выхода. В помещении также должны быть места для людей, освещение, запас воды и средства пожарной безопасности.

В то же время во время воздушной тревоги лучше всего пользоваться официальным укрытием, соответствующим требованиям гражданской защиты. Если такого укрытия нет поблизости, следует руководствоваться рекомендациями местных властей и ГСЧС относительно наиболее безопасного места в конкретном здании.