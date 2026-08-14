Будівельник з ніком g.home_fix в інстаграмі розповів, де у багатоповерховому будинку може бути найбезпечніше місце.

Де найбезпечніше місце у багатоповерхівці?

За його словами, сучасні багатоповерхівки найчастіше зводять за монолітно-каркасною технологією. Це означає, що основне навантаження в будинку тримає не цегляна чи блокова кладка, а залізобетонний каркас – система колон, перекриттів і балок.

Важливою частиною такої конструкції є ядро жорсткості. Воно розташоване, як правило, в центральній частині будинку — біля ліфтової шахти та сходової клітки. Це вертикальна залізобетонна конструкція, яку ретельно армують і бетонують. Вона допомагає будівлі витримувати горизонтальні навантаження та зберігати стійкість.

Саме тому будівельник радить звертати увагу на зону біля ядра жорсткості, однак конкретне найбезпечніше місце залежить від конструкції та планування кожного будинку.

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Найбезпечніше місце у багатоповерхівці: дивіться відео

Водночас під час небезпеки не варто автоматично вважати ліфтову шахту чи сходову клітку укриттям. Для захисту від обстрілів найнадійніше користуватися офіційним укриттям або спорудою, яка відповідає вимогам цивільного захисту.

Яким має бути безпечне укриття?

Безпечне укриття має бути спеціально пристосованим для захисту людей від небезпечних факторів під час обстрілів. Воно повинно мати:

міцні огороджувальні конструкції,

надійні перекриття,

достатню вентиляцію,

можливість безпечно потрапити всередину й вийти назовні.

Важливо, щоб укриття не розташовувалося поруч із потенційно небезпечними об'єктами, а його вхід не був єдиним шляхом виходу. У приміщенні також мають бути місця для людей, освітлення, запас води та засоби пожежної безпеки.

Водночас під час повітряної тривоги найкраще користуватися офіційним укриттям, яке відповідає вимогам цивільного захисту. Якщо такого укриття немає поруч, варто дотримуватися рекомендацій місцевої влади та ДСНС щодо найбезпечнішого місця у конкретній будівлі.