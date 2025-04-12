Очистит любой текстиль: бюджетное и эффективное средство для уборки в доме своими руками
- Украинский блогер Диана Гологовец представила в тиктоке универсальное средство для очистки текстильных изделий в доме.
- Средство эффективно удаляет пятна с мебели и ковров.
Иногда самое эффективное средство для уборки можно сделать своими руками. Для этого достаточно смешать привычные ингредиенты, которые есть в каждом доме.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @dianagologovets.
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Универсальное средство для мытья текстиля
Украинский блогер Диана Гологовец в тиктоке поделилась универсальным средством для уборки, которое идеально очищает любые текстильные изделия в доме – от диванов до ковров.
Для этого нужно смешать:
- 300 миллилитров воды,
- 1 столовую ложку соды,
- 1 столовую ложку любого средства для мытья (можно для посуды),
- 2 столовых ложки уксуса.
Все компоненты следует смешать и перелить в бутылку с пульверизатором.
Этим чудо-средством я отмываю всю светлую мебель – диваны и кресла, на которых часто остаются пятна от еды. Также это круто работает на коврах,
– отметила блогерша.
Универсальное средство для уборки смотрите видео
К слову, ранее 24 Канал поделился способами, как эффективно удалить жир с кухонных шкафов.