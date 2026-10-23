Просто наклейте это на стены: какой материал поможет эффективно утеплить дом

Холодные стены могут оставаться проблемой даже при исправном отоплении. Особенно это ощущается в квартирах, где наружные стены плохо удерживают тепло. Однако утеплить фасад многоэтажного дома не всегда возможно. Специалисты предложили альтернативный способ, позволяющий выполнить теплоизоляцию изнутри помещения без проведения наружных работ.

Эксперты издания OBI Magazin рассказали, чем можно утеплить стены квартиры изнутри.

Что поможет утеплить квартиру?

Для внутреннего утепления можно использовать кальций-силикатные плиты. Это пористый минеральный материал, который приклеивают непосредственно к подготовленной поверхности стены. Такие плиты помогают уменьшить теплопотери и повысить температуру внутренней поверхности стены.

Кроме того, они способны поглощать и постепенно отдавать влагу благодаря своей капиллярно-активной структуре. Еще одна особенность материала – щелочная среда, которая создает менее благоприятные условия для появления плесени.

Каковы преимущества и недостатки кальций-силикатных плит?

Главное преимущество такого утепления – отсутствие необходимости менять фасад дома. Плиты можно монтировать изнутри квартиры без дополнительного каркаса, используя специальный клей. Кроме того, материал способен регулировать влажность в конструкции стены, а некоторые разновидности кальций-силикатных плит относятся к негорючим материалам.

В то же время внутреннее утепление имеет свои ограничения. Из-за толщины плит площадь комнаты несколько уменьшится, а неправильный монтаж может привести к накоплению влаги внутри стены. Поэтому перед началом работ важно оценить состояние конструкции и правильно подобрать толщину теплоизоляции.



Каковы преимущества и недостатки кальций-силикатных плит / Фото RemontGid

Как монтируют кальций-силикатные плиты на стены?

Перед установкой утеплителя необходимо устранить протечки и другие причины намокания стены. После этого поверхность очищают от старых обоев, нестойкой штукатурки и несовместимых покрытий. Плиты приклеивают специальным клеем в соответствии с инструкцией производителя.

Для капиллярно-активных систем обычно требуется сплошное прилегание материала к основанию без воздушных пустот. Особое внимание уделяют углам, оконным откосам и местам соединения стен с перекрытиями, где могут образовываться мостики холода.

После монтажа поверхность отделывают совместимой минеральной штукатуркой и краской, которые не препятствуют высыханию конструкции. Специалисты также отмечают, что для квартир следует выбирать именно плиты, предназначенные для внутреннего утепления жилых помещений.