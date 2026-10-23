Просто наклейте це на стіни: який матеріал допоможе ефективно утеплити оселю

Експерти видання OBI Magazin розповіли, чим можна утеплити стіни квартири зсередини.

Реклама Adv

Що допоможе утеплити квартиру?

Для внутрішнього утеплення можна використовувати кальцій-силікатні плити. Це пористий мінеральний матеріал, який приклеюють безпосередньо до підготовленої поверхні стіни. Такі плити допомагають зменшити тепловтрати та підвищити температуру внутрішньої поверхні стіни.

Крім того, вони здатні поглинати й поступово віддавати вологу завдяки своїй капілярно-активній структурі. Ще одна особливість матеріалу – лужне середовище, яке створює менш сприятливі умови для появи плісняви.

Які переваги та недоліки кальцій-силікатних плит?

Головна перевага такого утеплення – відсутність необхідності змінювати фасад будинку. Плити можна монтувати зсередини квартири без додаткового каркаса, використовуючи спеціальний клей. Крім того, матеріал здатний регулювати вологість у конструкції стіни, а деякі різновиди кальцій-силікатних плит належать до негорючих матеріалів.

Водночас внутрішнє утеплення має свої обмеження. Через товщину плит площа кімнати дещо зменшиться, а неправильний монтаж може призвести до накопичення вологи всередині стіни. Тому перед початком робіт важливо оцінити стан конструкції та правильно підібрати товщину теплоізоляції.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які переваги та недоліки кальцій-силікатних плит / Фото RemontGid

Як монтують кальцій-силікатні плити на стіни?

Перед встановленням утеплювача необхідно усунути протікання та інші причини намокання стіни. Після цього поверхню очищають від старих шпалер, нестійкої штукатурки та несумісних покриттів. Плити приклеюють спеціальним клеєм відповідно до інструкції виробника.

Для капілярно-активних систем зазвичай потрібне суцільне прилягання матеріалу до основи без повітряних порожнин. Особливу увагу приділяють кутам, віконним відкосам і місцям з'єднання стін із перекриттями, де можуть утворюватися містки холоду.

Після монтажу поверхню оздоблюють сумісною мінеральною штукатуркою та фарбою, які не перешкоджають висиханню конструкції. Фахівці також наголошують, що для квартир потрібно обирати саме плити, призначені для внутрішнього утеплення житлових приміщень.