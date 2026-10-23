Просто наклейте это на стены: какой материал поможет эффективно утеплить дом

Эксперты издания OBI Magazin рассказали, чем можно утеплить стены квартиры изнутри.

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Что поможет утеплить квартиру?

Для внутреннего утепления можно использовать кальций-силикатные плиты. Это пористый минеральный материал, который приклеивают непосредственно к подготовленной поверхности стены. Такие плиты помогают уменьшить теплопотери и повысить температуру внутренней поверхности стены.

Кроме того, они способны поглощать и постепенно отдавать влагу благодаря своей капиллярно-активной структуре. Еще одна особенность материала – щелочная среда, которая создает менее благоприятные условия для появления плесени.

Каковы преимущества и недостатки кальций-силикатных плит?

Главное преимущество такого утепления – отсутствие необходимости менять фасад дома. Плиты можно монтировать изнутри квартиры без дополнительного каркаса, используя специальный клей. Кроме того, материал способен регулировать влажность в конструкции стены, а некоторые разновидности кальций-силикатных плит относятся к негорючим материалам.

В то же время внутреннее утепление имеет свои ограничения. Из-за толщины плит площадь комнаты несколько уменьшится, а неправильный монтаж может привести к накоплению влаги внутри стены. Поэтому перед началом работ важно оценить состояние конструкции и правильно подобрать толщину теплоизоляции.

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Каковы преимущества и недостатки кальций-силикатных плит / Фото RemontGid

Как монтируют кальций-силикатные плиты на стены?

Перед установкой утеплителя необходимо устранить протечки и другие причины намокания стены. После этого поверхность очищают от старых обоев, нестойкой штукатурки и несовместимых покрытий. Плиты приклеивают специальным клеем в соответствии с инструкцией производителя.

Для капиллярно-активных систем обычно требуется сплошное прилегание материала к основанию без воздушных пустот. Особое внимание уделяют углам, оконным откосам и местам соединения стен с перекрытиями, где могут образовываться мостики холода.

После монтажа поверхность отделывают совместимой минеральной штукатуркой и краской, которые не препятствуют высыханию конструкции. Специалисты также отмечают, что для квартир следует выбирать именно плиты, предназначенные для внутреннего утепления жилых помещений.