Загадка старого дома: в Англии женщина пытается открыть жуткую дверь, заблокированную изнутри

Новая жительница старинного коттеджа в Кембриджшире, Англия, стала героиней вирусной истории после того, как обнаружила загадочную запертую дверь в своем доме.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, тайна, что скрывается за ними, стремительно набирает популярность в тикток и порождает все больше предположений среди пользователей. Что же сейчас известно о жутких дверях, рассказываем далее.

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Какую тайну скрывают заблокированные двери

Джен Маккарти недавно переехала в коттедж, который внесен в список памятников архитектуры.

В первые дни после переезда женщина и ее муж столкнулись со странной деталью – один из встроенных шкафов в офисной комнате оказался заперт. Более того, дверь, как выяснилось, заблокирована изнутри деревянной планкой, а ключа нет. Даже агенты по недвижимости, которые показывали дом ранее, не смогли ее открыть.

В серии видео на своем аккаунте Джен делится попытками выяснить, что скрывается за этой дверью. Сначала она предполагала, что там расположена задняя стенка соседнего шкафа в спальне, но простой эксперимент с простукиванием стен показал: за дверью таки есть отдельная полость.

Это точно не задняя стенка шкафа,

– с удивлением отметила она в видео.

Как женщина пытается выяснить тайну двери: смотрите видео

Впоследствии Джен попыталась просунуть в замочную скважину длинный металлический крючок и была шокирована, когда наткнулась на что-то мягкое, что препятствовало дальнейшему продвижению.

Сломать или повредить дверь Маккарти не может из-за охранного статуса здания. Дом имеет историческое и архитектурное значение, и любые изменения в нем требуют официального разрешения. Именно этот статус затрудняет исследование скрытой части дома, ведь повреждение конструкций может иметь юридические последствия.

В то же время привлечь слесаря также не удалось, ведь двери открываются внутрь и механически заблокированы с другой стороны.

Однако семья не собирается сдаваться – они заказали эндоскопическую камеру, чтобы увидеть, что находится за дверью.

Мы узнаем так или иначе,

– заверила Джен.

Ее история уже привлекла огромное внимание: первое видео просмотрели более 540 000 раз. В комментариях пользователи делятся своими версиями – кто-то предполагает, что это старая гардеробная, другие считают, что там может быть лестница в подвал или даже скрытая комната.

"Я бы не смог жить в доме, не зная, что там", "Там точно что-то интересное – достаньте рулетку и проверьте глубину стены", – писали люди.

К слову, предугадать, что скрывается за дверью действительно непросто. Так, недавно еще одна жительница старинного дома нашла запертые двери в своем 200-летнем доме, шокирована тем, что за ними скрывалось.