Можно забыть о кондиционерах: в Европе набирает популярность новая технология охлаждения жилья
В связи с тем, что лето в Европе становится всё жарче, архитекторы и инженеры активно ищут альтернативы традиционным кондиционерам. Одним из самых перспективных решений последних лет стали комплексные системы охлаждения, которые уже используются в современных жилых комплексах Западной Европы.
Как отмечает The Times, эксперты рекомендуют уделять особое внимание пассивному охлаждению зданий: наружным жалюзи, солнцезащитным системам, вентиляции и теплоизоляции.
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Кроме того, набирают популярность специальные системы охлаждения, состоящие из тонких трубок, по которым циркулирует охлажденная вода температурой от +14 до +18 градусов. Как объясняет ScienceDirect, такая система работает иначе, чем обычный кондиционер.
Она не создает мощных потоков холодного воздуха, а постепенно отводит избыточное тепло из помещения, обеспечивая равномерное охлаждение. Принцип работы довольно прост: тёплый воздух естественным образом поднимается к потолку и отдает часть тепла охлаждённой поверхности. Благодаря этому в комнате поддерживается комфортная температура без сквозняков, резких перепадов и шума.
Как работают специальные системы охлаждения / Фото Pexels
Какие преимущества имеет новая технология?
Среди преимуществ новой технологии называют:
- практически бесшумную работу,
- отсутствие пересушивания воздуха,
- равномерное распределение температуры,
- более низкое потребление электроэнергии.
По оценкам производителей, энергозатраты могут быть на 20 – 30% ниже по сравнению с традиционными системами кондиционирования при аналогичном уровне комфорта. Впрочем, массовому распространению технологии пока мешает высокая стоимость установки.
Эксперты прогнозируют, что с ростом температур и требований к энергосбережению интерес к лучевому охлаждению будет только усиливаться.
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В то же время специалисты напоминают, что даже без дорогостоящих систем можно снизить температуру в доме. Для этого они советуют:
- закрывать окна в самые жаркие часы дня,
- использовать светоотражающие ролеты или плотные шторы,
- а также проветривать помещение ночью и ранним утром.
Именно через окна летом в жилье попадает значительная часть нежелательного тепла.