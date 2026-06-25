Можно забыть о кондиционерах: в Европе набирает популярность новая технология охлаждения жилья

В связи с тем, что лето в Европе становится всё жарче, архитекторы и инженеры активно ищут альтернативы традиционным кондиционерам. Одним из самых перспективных решений последних лет стали комплексные системы охлаждения, которые уже используются в современных жилых комплексах Западной Европы.

Как отмечает The Times, эксперты рекомендуют уделять особое внимание пассивному охлаждению зданий: наружным жалюзи, солнцезащитным системам, вентиляции и теплоизоляции.

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Кроме того, набирают популярность специальные системы охлаждения, состоящие из тонких трубок, по которым циркулирует охлажденная вода температурой от +14 до +18 градусов. Как объясняет ScienceDirect, такая система работает иначе, чем обычный кондиционер.

Она не создает мощных потоков холодного воздуха, а постепенно отводит избыточное тепло из помещения, обеспечивая равномерное охлаждение. Принцип работы довольно прост: тёплый воздух естественным образом поднимается к потолку и отдает часть тепла охлаждённой поверхности. Благодаря этому в комнате поддерживается комфортная температура без сквозняков, резких перепадов и шума.



Как работают специальные системы охлаждения / Фото Pexels

Какие преимущества имеет новая технология?

Среди преимуществ новой технологии называют:

практически бесшумную работу,

отсутствие пересушивания воздуха,

равномерное распределение температуры,

более низкое потребление электроэнергии.

По оценкам производителей, энергозатраты могут быть на 20 – 30% ниже по сравнению с традиционными системами кондиционирования при аналогичном уровне комфорта. Впрочем, массовому распространению технологии пока мешает высокая стоимость установки.

Эксперты прогнозируют, что с ростом температур и требований к энергосбережению интерес к лучевому охлаждению будет только усиливаться.

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В то же время специалисты напоминают, что даже без дорогостоящих систем можно снизить температуру в доме. Для этого они советуют:

закрывать окна в самые жаркие часы дня,

использовать светоотражающие ролеты или плотные шторы,

а также проветривать помещение ночью и ранним утром.

Именно через окна летом в жилье попадает значительная часть нежелательного тепла.