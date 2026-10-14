Батареи греют, а в доме холодно: какая ошибка мешает обогреть дом
Когда в доме долго сохраняется прохлада, многие пытаются повысить температуру отопления. Однако причина может заключаться не в неисправности радиатора, а быть значительно проще. Иногда тепло не распространяется по комнате из-за неправильно расставленной мебели.
Достаточно изменить несколько деталей интерьера, чтобы радиаторы более эффективно обогревали помещение. Какой ошибки стоит избегать – рассказали эксперты Express.
Какая ошибка мешает радиаторам обогревать комнату?
Одна из распространенных ошибок – ставить диван вплотную к батарее. В небольших гостиных так пытаются сэкономить пространство, однако большая спинка мебели может препятствовать свободной циркуляции теплого воздуха.
Радиаторы нагревают помещение не только благодаря тепловому излучению, но и за счет движения воздуха: нагретый воздух поднимается вверх, а более прохладный перемещается к батарее. Если этот процесс ограничен мебелью, тепло может распределяться по комнате менее равномерно.
В результате отдельные участки помещения прогреваются медленнее, а комфортная температура может устанавливаться дольше. Поэтому перед тем, как повышать настройки отопления, стоит проверить, не перекрывает ли мебель доступ воздуха к радиатору.
Как обогреть комнату / Фото Unsplash
Почему опасно ставить мебель вплотную к батарее?
Неправильное расположение предметов интерьера может иметь несколько неприятных последствий.
- Более медленное прогревание комнаты. Диван или массивный шкаф перед радиатором могут препятствовать циркуляции воздуха и неравномерно распределять тепло.
- Повреждение обивки. Длительное воздействие высокой температуры может негативно сказываться на некоторых тканях и материалах, вызывая выцветание или пересыхание.
- Риск появления влаги. Если за мебелью у холодной наружной стены воздух циркулирует недостаточно, там может образовываться конденсат, что повышает риск появления плесени.
- Лишние расходы на отопление. Если комната кажется холодной, жильцы могут повышать температуру на термостате, хотя проблема частично связана с расположением мебели.
На каком расстоянии ставить диван от радиатора?
Чтобы батарея могла свободно отдавать тепло, желательно оставлять между ней и крупной мебелью примерно 30 сантиметров или больше, если позволяет планировка. Это помогает теплому воздуху циркулировать в комнате.
Также стоит обратить внимание на шторы. Если длинная ткань полностью закрывает радиатор, она может препятствовать распространению тепла в жилую часть комнаты. По возможности шторы лучше отодвинуть в стороны или подобрать такую длину, чтобы они не перекрывали батарею. При этом конкретное рекомендуемое расстояние зависит от типа радиатора, его конструкции и указаний производителя.
Что делать, если в комнате мало места?
В небольших квартирах переставить диван или другую мебель бывает непросто. Однако есть несколько решений, которые помогут организовать пространство.
- Рассмотреть вариант вертикального радиатора. Узкая высокая модель может занимать меньше места в ширину, хотя ее мощность нужно подбирать в соответствии с потребностями комнаты.
- Установить теплоотражающий экран. Специальный экран за радиатором на внешней стене может уменьшить потери тепла через стену. Его эффективность зависит от конструкции и правильного монтажа.
- Оставить пространство для циркуляции воздуха. Если диван невозможно отодвинуть далеко, стоит хотя бы не прижимать его вплотную к батарее и не закрывать радиатор плотными шторами.
Если батарея остается холодной или комната не прогревается даже после перестановки мебели, причина может быть в воздухе в системе, неисправном термостатическом клапане или проблемах с работой отопления.