Достаточно изменить несколько деталей интерьера, чтобы радиаторы более эффективно обогревали помещение. Какой ошибки стоит избегать – рассказали эксперты Express.

Какая ошибка мешает радиаторам обогревать комнату?

Одна из распространенных ошибок – ставить диван вплотную к батарее. В небольших гостиных так пытаются сэкономить пространство, однако большая спинка мебели может препятствовать свободной циркуляции теплого воздуха.

Радиаторы нагревают помещение не только благодаря тепловому излучению, но и за счет движения воздуха: нагретый воздух поднимается вверх, а более прохладный перемещается к батарее. Если этот процесс ограничен мебелью, тепло может распределяться по комнате менее равномерно.

В результате отдельные участки помещения прогреваются медленнее, а комфортная температура может устанавливаться дольше. Поэтому перед тем, как повышать настройки отопления, стоит проверить, не перекрывает ли мебель доступ воздуха к радиатору.



Как обогреть комнату / Фото Unsplash

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Почему опасно ставить мебель вплотную к батарее?

Неправильное расположение предметов интерьера может иметь несколько неприятных последствий.

Более медленное прогревание комнаты. Диван или массивный шкаф перед радиатором могут препятствовать циркуляции воздуха и неравномерно распределять тепло.

Диван или массивный шкаф перед радиатором могут препятствовать циркуляции воздуха и неравномерно распределять тепло. Повреждение обивки. Длительное воздействие высокой температуры может негативно сказываться на некоторых тканях и материалах, вызывая выцветание или пересыхание.

воздействие высокой температуры может негативно сказываться на некоторых тканях и материалах, вызывая выцветание или пересыхание. Риск появления влаги. Если за мебелью у холодной наружной стены воздух циркулирует недостаточно, там может образовываться конденсат, что повышает риск появления плесени.

за мебелью у холодной наружной стены воздух циркулирует недостаточно, там может образовываться конденсат, что повышает риск появления плесени. Лишние расходы на отопление. Если комната кажется холодной, жильцы могут повышать температуру на термостате, хотя проблема частично связана с расположением мебели.

На каком расстоянии ставить диван от радиатора?

Чтобы батарея могла свободно отдавать тепло, желательно оставлять между ней и крупной мебелью примерно 30 сантиметров или больше, если позволяет планировка. Это помогает теплому воздуху циркулировать в комнате.

Также стоит обратить внимание на шторы. Если длинная ткань полностью закрывает радиатор, она может препятствовать распространению тепла в жилую часть комнаты. По возможности шторы лучше отодвинуть в стороны или подобрать такую длину, чтобы они не перекрывали батарею. При этом конкретное рекомендуемое расстояние зависит от типа радиатора, его конструкции и указаний производителя.

Что делать, если в комнате мало места?

В небольших квартирах переставить диван или другую мебель бывает непросто. Однако есть несколько решений, которые помогут организовать пространство.

Рассмотреть вариант вертикального радиатора. Узкая высокая модель может занимать меньше места в ширину, хотя ее мощность нужно подбирать в соответствии с потребностями комнаты. Установить теплоотражающий экран. Специальный экран за радиатором на внешней стене может уменьшить потери тепла через стену. Его эффективность зависит от конструкции и правильного монтажа. Оставить пространство для циркуляции воздуха. Если диван невозможно отодвинуть далеко, стоит хотя бы не прижимать его вплотную к батарее и не закрывать радиатор плотными шторами.

Если батарея остается холодной или комната не прогревается даже после перестановки мебели, причина может быть в воздухе в системе, неисправном термостатическом клапане или проблемах с работой отопления.