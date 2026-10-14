Достатньо змінити кілька деталей інтер'єру, щоб радіатори ефективніше обігрівали приміщення. Якої помилки варто уникати – розповіли експерти Express.

Яка помилка заважає радіаторам обігрівати кімнату?

Одна з поширених помилок – ставити диван впритул до батареї. У невеликих вітальнях так намагаються заощадити простір, однак велика спинка меблів може перешкоджати вільній циркуляції теплого повітря.

Радіатори нагрівають приміщення не лише завдяки тепловому випромінюванню, а й завдяки руху повітря: нагріте повітря піднімається вгору, а прохолодніше переміщується до батареї. Якщо цей процес обмежений меблями, тепло може розподілятися по кімнаті менш рівномірно.

У результаті окремі ділянки приміщення прогріваються повільніше, а комфортна температура може встановлюватися довше. Тому перед тим, як підвищувати налаштування опалення, варто перевірити, чи не перекривають меблі доступ повітря до радіатора.



Як обігріти кімнату / Фото Unsplash

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Чим небезпечно ставити меблі впритул до батареї?

Неправильне розташування предметів інтер'єру може мати кілька неприємних наслідків.

Повільніше прогрівання кімнати. Диван або масивна шафа перед радіатором можуть перешкоджати циркуляції повітря та нерівномірно розподіляти тепло.

Диван або масивна шафа перед радіатором можуть перешкоджати циркуляції повітря та нерівномірно розподіляти тепло. Пошкодження оббивки. Тривалий вплив високої температури може негативно позначатися на деяких тканинах і матеріалах, спричиняючи вицвітання або пересихання.

Тривалий вплив високої температури може негативно позначатися на деяких тканинах і матеріалах, спричиняючи вицвітання або пересихання. Ризик появи вологи. Якщо за меблями біля холодної зовнішньої стіни повітря циркулює недостатньо, там може утворюватися конденсат, що підвищує ризик появи плісняви.

Якщо за меблями біля холодної зовнішньої стіни повітря циркулює недостатньо, там може утворюватися конденсат, що підвищує ризик появи плісняви. Зайві витрати на опалення. Якщо кімната здається холодною, мешканці можуть підвищувати температуру на термостаті, хоча проблема частково пов'язана з розташуванням меблів.

На якій відстані ставити диван від радіатора?

Щоб батарея могла вільно віддавати тепло, бажано залишати між нею та великими меблями приблизно 30 сантиметрів або більше, якщо дозволяє планування. Це допомагає теплому повітрю циркулювати в кімнаті.

Також варто звернути увагу на штори. Якщо довга тканина повністю закриває радіатор, вона може перешкоджати поширенню тепла в житлову частину кімнати. За можливості штори краще відвести в сторони або підібрати таку довжину, щоб вони не перекривали батарею. Водночас конкретна рекомендована відстань залежить від типу радіатора, його конструкції та вказівок виробника.

Що робити, якщо в кімнаті мало місця?

У невеликих квартирах переставити диван або інші меблі буває непросто. Проте є кілька рішень, які допоможуть організувати простір.

Розглянути вертикальний радіатор. Вузька висока модель може займати менше місця по ширині, хоча її потужність потрібно підбирати відповідно до потреб кімнати. Встановити тепловідбивний екран. Спеціальний екран за радіатором на зовнішній стіні може зменшити втрати тепла через стіну. Його ефективність залежить від конструкції та правильного монтажу. Залишити простір для циркуляції повітря. Якщо диван неможливо переставити далеко, варто хоча б не притискати його впритул до батареї та не закривати радіатор щільними шторами.

Якщо батарея залишається холодною або кімната не прогрівається навіть після перестановки меблів, причина може бути в повітрі в системі, несправному термостатичному клапані або проблемах із роботою опалення.