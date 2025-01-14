Секрет под ванной: сеть шокировала находка в старом шотландском доме

Интернет обсуждает удивительное открытие, которое сделали во время ремонта в одном из старых домов Шотландии.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, под ванной комнатой была найдена винтовая каменная лестница, которая ведет в темное пространство. Как она выглядит и в какую комнату идет, рассказываем дальше.

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Как в доме нашли тайную лестницу

Видео с неожиданным открытием опубликовала компания Diablo Plumbing and Heating Ltd, семейное предприятие из Шотландии. За несколько дней ролик набрал более 1,4 миллиона просмотров в тикток.

На кадрах можно увидеть раскопанный пол ванной комнаты, а затем скрытые под полом лестницы. Кажется, что они сделаны из каменных плит и ведут в темное пространство под комнатой.

Такое открытие вызвало бурное обсуждение в комментариях. Некоторые предположили, что лестница могла вести к средневековой камере пыток с люком.

Как выглядит таинственная лестница: смотрите видео

Однако большинство пользователей тикток были увлечены идеей превратить это место в уникальный элемент интерьера. Некоторые советовали установить стеклянный пол или освещение, чтобы подчеркнуть историческую особенность.

Кроме того, в комментариях многие люди выражали свое восхищение и удивление.

"Это довольно безумно, но, наверное, я бы испугалась, когда бы узнала, что это было подо мной, пока я пыталась купаться", "Это невероятно! Идите туда быстрее! Мне нужно знать, что там!", "Для меня удивительно, сколько людей обнаруживают секретные части своих домов под полом ванной комнаты. Это третье такое открытие, которое я вижу здесь за последние пару месяцев", – писали люди.