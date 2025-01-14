Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, під ванною кімнатою було знайдено гвинтові кам'яні сходи, які ведуть у темний простір. Як вони виглядаю та у яку кімнату йдуть, розповідаємо далі.

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Як у будинку знайшли таємні сходи

Відео з несподіваним відкриттям опублікувала компанія Diablo Plumbing and Heating Ltd, сімейне підприємство з Шотландії. За кілька днів ролик набрав понад 1,4 мільйона переглядів у тікток.

На кадрах можна побачити розкопану підлогу ванної кімнати, а потім приховані під підлогою сходи. Здається, що вони зроблені з кам’яних плит та ведуть у темний простір під кімнатою.

Таке відкриття викликало бурхливе обговорення в коментарях. Дехто припустив, що сходи могли вести до середньовічної камери тортур із люком.

Як виглядають таємничі сходи: дивіться відео

Однак більшість користувачів тікток були захоплені ідеєю перетворити це місце на унікальний елемент інтер'єру. Деякі радили встановити скляну підлогу або освітлення, щоб підкреслити історичну особливість.

Крім того, у коментарях багато людей висловлювали своє захоплення та подив.

"Це досить божевільно, але, напевно, я б злякалася, коли б дізналася, що це було піді мною, поки я намагалася купатися", "Це неймовірно! Йдіть туди швидше! Мені потрібно знати, що там!", "Для мене дивно, скільки людей виявляють секретні частини своїх будинків під підлогою ванної кімнати. Це третє таке відкриття, яке я бачу тут за останні пару місяців", – писали люди.