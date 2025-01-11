Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, виявилося, що він був справжнім любителем антикваріату, який за роки зібрав дивовижну колекцію предметів. Що знайшла онука чоловіка у гаражі, розповідаємо далі.

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Як дівчина знайшла у гаражі дідуся антикварну крамницю

У відео, опублікованому в інстаграм, Джованна демонструє величезну колекцію свого дідуся. Публікація, яка зібрала понад 440 тисяч переглядів, показує старовинні картини, прикраси, світильники та інші раритетні речі, про які дівчина навіть не підозрювала.

Мій дідусь був завзятим колекціонером і проводив вихідні на гаражних розпродажах. Я знала, що він любив антикваріат, але не уявляла, наскільки масштабним було його хобі,

– розповідає Джованна, яка була приголомшена, коли зайшла у його гараж, що нагадував цілий антикварний магазин.

Як виглядає антикварний гараж: дивіться відео

Серед численних предметів вона виділила кілька улюблених, зокрема колекцію сільниць і перечниць, скульптурну скарбничку та телефон у стилі Мерилін Монро. Однак, крім цього, чоловік мав безліч старовинних освітлювальних приладів, склянок і художніх предметів.

Антикваріат був для нього більше ніж просто хобі. Він не лише купував раритети, а й час від часу організовував власні гаражні розпродажі. Однак це не було джерелом доходу – радше способом спілкування з однодумцями,

– пояснює онука чоловіка.

Допис дівчини викликав бурхливу реакцію у соцмережах та зібрав чимало коментарів. "Мені потрібно побачити кожен предмет", "Це неймовірно!", – писали люди. Крім того, чимало з них згадували, як їхні власні бабусі й дідусі також збирали подібні скарби, і ділилися своїми розповідями.