"Бабушкина квартира": дизайн женщины в стиле 90-х захватывает соцсети

Интерьер в стиле 1990-х годов неожиданно возвращается в моду –и все благодаря вирусному видео 25-летней Джульет Коэн из Вашингтона.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, в тикток она показала свою квартиру, оформленную в теплой, уютной эстетике прошлого века, что вызвало волну ностальгии среди зрителей и принесло ей более 491 тысячи просмотров. Как выглядит жилье женщины, рассказываем далее.

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Как женщина создала дом в стиле 90-х

На кадрах, которыми поделилась женщина, можно увидеть деревянные шкафы, кухонную технику с ретро-дизайном, занавески из бисера и мягкое освещение, напоминающее свет телевизоров той эпохи. Ее интерьер создает атмосферу, знакомую тем, кто вырос в 90-х.

Это похоже на квартиру моей бабушки,

– часто комментируют зрители.

Сама же Джульет шутит, что делает вид, что живет в 1994-м году, чтобы оставаться в здравом уме.

Для нее это не просто модное увлечение – это способ почтить женские поколения в ее семье.

Я хотела создать красочный, теплый дом, где могу ценить винтажные вещи, что передавались в нашей семье,

– объясняет она.

Ее подход к дизайну глубоко личный. Почти все предметы декора в ее квартире имеют свою историю.

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Мне нравится знать, что каждая вещь имеет прошлое. Я даже нашла под плитой чеки с 1999-го года,

– говорит она.

Женщина добавляет, что избегает типичных современных материалов, которые, по ее словам, делают жилье похожим на больничную палату. Ее дом – это сочетание вещей, найденных в секонд-хендах или даже на улицах.

К тому же, живет американка в здании, которому более 100 лет. Ее квартира сохранила уникальные архитектурные элементы: духовку 1961 года с индикатором температуры мяса, встроенные шкафы, которые одновременно служат подставками для телевизора. По мнению Джульет, такие пространства были не только уютнее, но и практичнее, чем современные.

В комментариях под видео пользователи разделяют такое убеждение и трогательно делятся собственными воспоминаниями. "Это то, что я называю домом", "Я скучаю по простоте той эпохи", – пишут люди.

Добавим, что стиль – это не всегда о больших расходах. Так, две сестры из Флориды обустроили квартиру за копейки.