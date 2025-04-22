Быстро создадут уют и красоту в саду: лучшие вечнозеленые кустарники
- Вечнозеленые кустарники придают саду структурности, цвета и защищают приватность в течение всего года.
- Среди быстрорастущих видов: мирика восконосная, камелия, лавровишня, падуб и туя, которые могут быстро преобразить ландшафт сада.
Вечнозеленые кустарники – это отличный выбор для тех, кто хочет иметь привлекательный сад в течение всего года. Они добавляют структурности, цвета и защиты приватности независимо от сезона.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, хотя эти растения часто ассоциируются с медленным ростом, существует немало сортов, которые растут удивительно быстро, позволяя за короткое время преобразить ландшафт. На какие растения стоит обратить внимание, рассказываем далее.
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Мирика восконосная
Этот куст может вырастать до 1,5 метра в год. Он подходит для создания живых изгородей и защитных экранов, хорошо переносит различные условия освещения и почвы.
Камелия
Известный своим изяществом, куст камелии сочетает декоративную листву с пышными цветами. Цветет с поздней осени до ранней весны, что гарантирует красоту сада надолго.
Как выглядят вечнозеленые кустарники: смотрите фото
Лавровишня
Простой в уходе вариант для тех, кто хочет плотный и привлекательный экран приватности с весенним ароматом.
Падуб
Это растение имеет различные сорта, что быстро растут и радуют ягодами и плотной листвой.
Туя
Идеальна для создания ветрозащиты или зеленого забора. Может вырастать до метра ежегодно.
Кстати, выбирая кусты для своего сада, важно учитывать освещение, потому что только некоторые растения процветают в тени.