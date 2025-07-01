Для чего в доме ставят вентиляционные шахты
- Вентиляционные шахты обеспечивают циркуляцию воздуха и здоровый микроклимат, выводят загрязненный воздух, а также выполняют другие полезные функции.
- Обычно их устанавливают на кухнях, в ванных комнатах, туалетах, а иногда и в гардеробных.
Вентиляционные шахты являются неотъемлемой частью современных домов. Их ставят как в частных, так и многоэтажных домах по ряду практических причин.
Зачем же ставят вентиляционные шахты – сообщает 24 Канал.
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Зачем ставить вентиляционные шахты
Вентиляционные шахты обеспечивают циркуляцию воздуха и создание здорового микроклимата в доме. Это две главные задачи, которые они должны выполнять.
Впрочем, это не все причины, почему в домах ставят вентиляционные шахты. Так, по словам экспертов, есть и другие объяснения:
- вывод загрязненного воздуха из дома – говорится об углекислом газе, влажность, неприятные запахи и пыль;
- циркуляция воздуха – выводя загрязненный воздух, вентиляционные шахты позволяют попасть в помещение свежему и чистому;
- предотвращение появления плесени;
- безопасность – в случаях утечки газа вентиляционные шахты будут выводить все из квартиры или дома.
Обычно вентиляционные шахты ставят на кухнях, в ванных комнатах и туалете. Иногда их можно увидеть в гардеробных.
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